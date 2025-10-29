ARMA Reforger: Singleplayer-Kampagne hat endlich einen Termin

Zwei Jahre nach dem holprigen Start feiert ARMA Reforger sein Comeback, und das nicht zu knapp. Bohemia Interactive bringt mit dem kommenden Update 1.6 nicht nur technische Verbesserungen, sondern endlich das, was Fans seit Release vermisst haben: eine echte Singleplayer-Kampagne. Der Patch erscheint am 30. Oktober und dürfte für viele Veteranen der Serie ein Pflicht-Download werden.

Operation Omega: Zurück in den Kalten Krieg

Die Kampagne „Operation Omega“ spielt 1989 und schickt euch als US-Spezialeinheit auf die sowjetische Insel Kolguyev. Alte Hasen erkennen den Namen sofort – die Map stammt ursprünglich aus Operation Flashpoint und gilt als eines der ikonischsten ARMA-Schlachtfelder. Jetzt kehrt sie in modernisierter Form zurück, mit dichter Vegetation, engen Minenschächten und jeder Menge taktischer Schauplätze.

Zwar soll die Kampagne eher kompakt ausfallen, aber erste Tests aus der experimentellen Version zeigen. Die Missionen sind sauber inszeniert und bieten genau das, was Reforger-Spieler lieben, taktische Freiheit, glaubhafte Feuergefechte und das Gefühl, Teil einer echten Militäroperation zu sein.

Mehr Strategie, weniger Chaos

Neben der Kampagne bringt Update 1.6 auch große Änderungen für den beliebten Conflict-Modus. Ein neues HQ-Befehlssystem sorgt dafür, dass Gefechte strukturierter ablaufen. Kommandanten können jetzt Nachschub lenken, Angriffsziele priorisieren und Spieler sinnvoll koordinieren – ein Feature, das viele schon seit ARMA 3 vermisst haben.

Natürlich birgt das auch Risiken. Schlechte Anführer können ganze Teams ins Chaos stürzen, aber immerhin gibt es jetzt einen Plan, statt planloser Dauer-Scharmützel.

Mit Update 1.6 könnte ARMA Reforger endlich den Sprung schaffen, den Fans seit Launch erwartet haben. Eine Kampagne, mehr strategische Tiefe und ein technischer Feinschliff bringen die Serie wieder auf Kurs. Ob „Operation Omega“ langfristig trägt, bleibt abzuwarten, aber Bohemia Interactive scheint endlich verstanden zu haben, was die Community wollte: weniger Baustelle, mehr ARMA.

ARMA Reforger ist für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Die vollständigen Patchnotes werden zum Release veröffentlicht.