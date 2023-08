Armored Core 6: Fires of Rubicon – Overview zum heutigen Release

Armored Core 6: Fires of Rubicon ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon ist ein wirklich spaßiges Actionspiel. Das Gameplay ist hervorragend und die Kämpfe teilweise extrem fordernd. Das sollte vor dem Kauf unbedingt bedacht werden. Nur die Geschichte und die Präsentation derselbigen fallen ein wenig hinten runter. Das ist für diese Art von Spiel aber völlig in Ordnung, hier steht ganz klar die schnelle und unterhaltsame Action im Vordergrund.“

Die Rückkehr der Armored Core-Serie ist in den Kritiken durchweg gelungen. Auch in unserem Review zu Armored Core 6 hat man fast nur lobende Worte für das Spiel.

Armored Core 6: Fires of Rubicon versetzt die Spieler in eine trostlose Welt, in der sie als unabhängige Söldner den Planeten infiltrieren und sich in einen Kampf um die neuartige Substanz mit konkurrierenden Unternehmen und abtrünnigen Fraktionen stürzen.

Bandai Namco und From Software haben Armored Core 6: Fires of Rubicon veröffentlicht, womit die Mech-Serie nach langjähriger Pause zurückkehrt. Ein Overview-Trailer stellt heute noch einmal das Spiel kurz und knapp vor.

