Armored Core 6: Fires of Rubicon – Release im August & neues Gameplay

Erst in diesen Tagen wurde vermutet, dass Bandai Namco und From Software weitere Details zu Armored Core 6: Fires of Rubicon enthüllen werden. Heute hat man das Release-Datum und neue Gameplay-Szenen im Gepäck.

Armored Core 6 liefert gewaltige Mech-Action, rasante Kämpfen, detaillierte Anpassungsmöglichkeiten und spannende Boss-Battles. Auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 wurde die geheimnisvolle neue Substanz „Coral“ entdeckt, die als Energiequelle die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschheit drastisch verbessern sollten.

Stattdessen löste sie jedoch eine Katastrophe aus, die den Planeten und die umliegenden Sterne mit Flammenstürmen überzogen und in ein brennendes Sternensystem verwandelten. Fast ein halbes Jahrhundert später wurde Coral auf dem durch die Katastrophe verseuchten Rubicon 3 wiederentdeckt. Außerirdische Konzerne und Widerstandsgruppen kämpfen um die Kontrolle über die Substanz.

Spieler inmitten eines Krieges

Die Spieler infiltrieren Rubicon als unabhängige Söldner und geraten in den Krieg der Konzerne und anderer Fraktionen um die Substanz. Dabei greifen sie auf hochmobilen, individuell anpassbare Mechs zurück, in denen man seine Kontrahenten sowohl zu Lande als auch in der Luft mit offensiven und defensiven Manövern bezwingen kann.

Um der erfolgreichste und profitabelste Söldner in Rubicon 3 zu werden, müssen die Spieler schnell wechselnde Distanzen und omnidirektionale Kampfmanöver meistern sowie die Umgebung als Schutzschild nutzen, um herausfordernde Gegner und Situationen zu überwinden.

Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023.