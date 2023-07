Armored Core 6 – So viel Spielzeit steckt drin

Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023. Aktuelle Gameplay-Eindrücke gibt es auch noch einmal hier .

Damit zeichnet sich schon jetzt ab, dass Armored Core 6: Fires of Rubicon das Action-Highlight des Jahres und From Software-Fans keinesfalls enttäuschen wird.

„Armored Core 6 ist in einzelne Missionen unterteilt. Nach dem Auftakt landet ihr in eurer Garage, wo ihr an eurem Mech rumschrauben dürft und neue Aufträge auswählt. Es gibt „einfache“ Söldner-Missionen, mit denen ihr Geld und Teile verdienen könnt und größere Aufträge, die die Geschichte vorantreiben. Viele der kleineren Einsätze dauern nur wenige Minuten und verlangen von euch, dass ihr eine Handvoll natürlich stark bewachter Missionsziele ausschaltet oder einsammelt. Die Story-Aufträge sind etwas länger, bieten aufeinander aufbauende Aufgaben und Bosskämpfe.„

Das deckt sich in etwa auch mit unserer Erfahrung, bei wir Armored Core 6: Fires of Rubicon bereits fünf bis sechs Stunden anspielen konnten. Die Zeit verging bei all der Action dabei wie im Fluge, wie in unserer Preview nachzulesen:

Die aktuellen Previews zu Armored Core 6: Fires of Rubicon haben zahlreiche Details zum kommenden Mech-Shooter von From Software enthüllt, darunter die spannende Frage nach der Spielzeit. Es scheint wohl der umfassendste Ableger der Serie zu werden.

