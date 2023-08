Armored Core VI – PvP-Mode beeindruckt die Fans im Showcase

Finale Eindrucke aus dem Spiel folgen in wenigen Tagen, wenn das offizielle Review-Embargo von Armored Core VI: Fires of Rubicon fällt.

Spieler können hier zwischen 1v1- oder 3v3-Battles wählen, wobei 3v3-Battles ein Ausdauertest darstellen, in denen keine Heilung möglich ist. Die Koordination mit Teammitgliedern rückt damit besonders in den Vordergrund, um erfolgreich zu sein. Zudem scheinen hier Team-Deathmatch-Mechaniken zu greifen, bei dem einzelne Teammitglieder in das Match zurückkehren können.

Bandai Namco hat in der vergangenen Nacht einen Gameplay-Showcase zu Armored Core VI: Fires of Rubicon abgehalten, der neue Details zum PvP-Mode enthüllt hat. Fans zeigen sich von diesem besonders beeindruckt.

What do you think?