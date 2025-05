Arrowhead befreit sich von Sony – Helldivers 2 macht es möglich

In einer Zeit, in der Sony mit seinen Live-Service-Plänen eher Schiffbruch erleidet als Schlagzeilen feiert – Stichwort „Fairgame$“, „Concord“ oder was auch immer intern schon wieder gestrichen wurde – gibt es einen Lichtblick: Helldivers 2. Der Koop-Shooter, in dem man im Namen der Demokratie Aliens, Roboter und alles dazwischen auslöscht, hat nicht nur einen Überraschungshit gelandet, sondern auch Geschichte geschrieben.

Von der Exklusivität zur Unabhängigkeit

Dank des Erfolgs hat Entwickler Arrowhead nun angekündigt, dass das nächste Spiel komplett unabhängig entstehen wird – ohne PlayStation-Exklusivvertrag, ohne externe Geldgeber, ohne Einschränkungen. Oder wie es Arrowheads CEO Shams Jorjani auf Discord formuliert: „The next game is 100% funded by ourselves so we’ll call 100% of those shots.“

Das heißt nicht, dass man Sony jetzt den Rücken kehrt – im Gegenteil. Jorjani betont, wie wichtig die Partnerschaft für Helldivers 2 war und dass man sich eine Zusammenarbeit auch in Zukunft vorstellen könne. Aber: Der neue Titel – intern Game 6 genannt – wird auf eigenen Beinen stehen. Und das ist ein kleiner Befreiungsschlag in einer Industrie, in der Studios zu oft von Publishern abhängig sind, die mehr an Monetarisierungsstrategien als an kreativen Visionen interessiert sind.

Game 6: Volle kreative Freiheit ohne Publisher-Diktat

Was genau Game 6 sein wird? Niemand weiß es. Was wir wissen: Es wird kein Helldivers 3. Die Konzeptionsphase läuft seit Anfang 2025, aber mehr als das hat man nicht verraten. Arrowhead hat in der Vergangenheit Genre-Hopping betrieben: Von Fantasy-Chaos (Magicka), über Arcade-Dungeon-Crawling (Gauntlet), bis hin zu stylischen Shootouts (The Showdown Effect). Jetzt, mit mehr Budget, mehr Freiheit und dem Rückenwind eines Hits, sind die Möglichkeiten grenzenlos.

Und das Beste daran: Ohne Sony-Exklusivbindung dürfte der Titel auf allen Plattformen erscheinen – PlayStation, Xbox, Switch-Nachfolger und natürlich PC. Ein echter Multiplattform-Titel, der zeigt, dass Erfolg auch Unabhängigkeit bringen kann.

Arrowhead macht vor, wie man sich emanzipiert, ohne Brücken abzubrennen. Und wir dürfen gespannt sein, was sie mit dieser neu gewonnenen Freiheit anstellen. Klar ist: Wenn sie ihre Linie beibehalten, wird auch Game 6 ein Statement.