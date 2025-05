Arrr, jetzt wird’s virtuell: Pirates VR: Jolly Roger entert die PS VR2

Endlich ist es so weit: Pirates VR: Jolly Roger sticht heute in See – exklusiv für PlayStation VR2! VRKiwi und Split Light Studio laden dich auf eine verfluchte Karibikinsel ein, die nicht nur nach Rum, sondern auch nach Abenteuer riecht. Ob du dich wirklich als waschechter Pirat behaupten kannst? Das wirst du schon früh merken – spätestens, wenn dir ein sarkastischer Papagei sagt, wie dämlich dein letzter Move war.

Neue Technik, mehr Immersion – PS VR2 setzt die Segel

Für den PS VR2-Release hat man tief in die Schatzkiste gegriffen: Das neue Intro wirft dich direkt in eine schummrige Piratenbar, wo das Abenteuer beginnt. Nicht nur atmosphärisch ein Volltreffer, sondern auch erzählerisch ein gelungener Einstieg in die leicht abgewrackte, aber charmante Welt der verfluchten Seeräuber. Dank des Haptik-Feedback an den Controllern, am Headset und mit adaptiven Triggern spürst du jedes Klirren der Säbel, jede Explosion deiner Steinschlosspistole und jedes Rumpeln, wenn dir ein Skelett den Weg versperrt.

Aber Jolly Roger ist mehr als nur Augenklappe und Krachbumm: Es ist ein VR-Spiel, das sich nicht zu ernst nimmt – und genau darin liegt sein Reiz. Die offene Welt ist vollgestopft mit Rätseln, Fallen und Gegnern, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Fluch-der-Karibik-Fiebertraum gefallen. Dein Ziel? Schätze, natürlich. Aber auch Antworten auf das Geheimnis der Insel – falls du nicht vorher von einem Fluch oder einem schlecht gelaunten Skelett erwischt wirst.

Und weil kein Pirat gern allein ist, begleitet dich dein gefiederter Kumpane – ein Papagei, der kein Blatt vor den Schnabel nimmt. Er kommentiert dein Abenteuer mit herrlich zynischem Humor und sorgt dafür, dass du selbst dann noch grinst, wenn du zum dritten Mal in eine Falle tappst.

Piratenleben in VR – aber bitte mit Stil

Ob du nun über Abgründe schwingst, Klippen erklimmst oder durch Unterwasserhöhlen paddelst – die Bewegungsfreiheit und das immersive Gameplay lassen echtes Piratenfeeling aufkommen. Die Unreal Engine sorgt dabei für visuell beeindruckende Momente, egal ob du durch sonnengeflutete Dschungel streifst oder dich in finsteren Ruinen verlierst.

Pirates VR: Jolly Roger ist kein ernstes Epos, sondern eine witzige, charmante Schatzsuche für alle, die sich nach Freibeuter-Flair sehnen – mit Augenzwinkern und einem Fluch, den man gerne in Kauf nimmt. Wer also auf der Suche nach einem spaßigen VR-Abenteuer ist, sollte hier unbedingt anheuern. Und keine Sorge: Polly meckert zwar viel, aber sie meint’s gut. Meistens.

Weitere Eindrücke aus dem Spieler liefert euch unser aktuelles Review, in dem Pirates VR: Jolly Roger noch mit einigen Bugs zu kämpfen hatte. Seitdem sind mehrere Updates erschienen, die wir allerdings noch nicht näher untersucht haben.