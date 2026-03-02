Asha Sharma: Die neue Xbox-Strategie zwischen Kalkül und Schadensbegrenzung

Microsoft zelebriert den Wachwechsel. Phil Spencer geht in Rente, Asha Sharma übernimmt (nach einem kurzen Intermezzo als Mentee) den Posten als Xbox-Gaming-CEO. Während die PR-Abteilung von einer „emotionalen und jubelnden“ Stimmung in Redmond berichtet, zeichnen Sharmas erste Ansagen ein Bild von Microsofts Gaming-Zukunft, das vor allem eines ist: ein nüchternes Kalkül.

Die Konsole als bloßes Aushängeschild

Sharma verliert keine Zeit, die Hardware-Basis neu einzuordnen. Die neue Xbox-Konsole wird zur „Referenz-Erfahrung“, eine höfliche Umschreibung für ein Nischenprodukt, das nur noch den technischen Standard vorgibt. Das Ziel ist klar: Man will Spieler dort abholen, „wo sie sind“.

Hinter dieser Phrase verbirgt sich der endgültige Abschied vom klassischen Konsolenkrieg. Wer keine Hardware-Zahlen mehr meldet, muss die Plattform auch nicht mehr als Zentrum des Universums verkaufen. Die Konsole dient Sharma lediglich als Sicherheitsnetz, um die Marke Xbox physisch greifbar zu halten, während das eigentliche Geschäft längst auf PCs, Handhelds und Fernsehern anderer Hersteller stattfindet. Es ist der Versuch, die Kern-Fans bei der Stange zu halten, ohne die Kosten für eine marktdominante Hardware-Verbreitung tragen zu müssen.

Radikale Überprüfung statt blindem Vertrauen

Besonders aufhorchen lässt Sharmas Ankündigung, „einige der Entscheidungen von Xbox aus den letzten Jahren neu zu bewerten“. Das ist ein bemerkenswert offenes Eingeständnis, dass unter Spencer nicht alles Gold war, was glänzte. Die aggressive Akquisitionswelle und die anschließenden Schließungen von Studios wie Tango Gameworks haben Spuren hinterlassen.

Sharma positioniert sich als die kühle Analytikerin, die das bisherige Dogma durchbrechen will. Wenn sie davon spricht, Studios zu „bevollmächtigen“, bedeutet das im Umkehrschluss oft: Wer nicht liefert, fliegt. Die Schonzeit, in der man unter dem Dach von Microsoft jahrelang ohne messbare Ergebnisse an Projekten werkeln konnte, dürfte damit endgültig vorbei sein.

Der Faktor Sarah Bond und die neue Architektur

Dass die bisherige Präsidentin Sarah Bond das Unternehmen verlässt, wird zwar mit warmen Worten („Wir wären ohne dich nicht hier“) überdeckt, markiert aber einen tiefen Einschnitt. Sharma baut das Führungsteam radikal um. Mit Matt Booty als CCO an ihrer Seite zielt sie auf eine Struktur ab, in der Content und Plattform nahtloser ineinandergreifen – oder besser gesagt: in der der Content die Plattform diktiert.

Die Strategie für die „nächsten 25 Jahre“, die Sharma beschwört, klingt weniger nach einer Liebeserklärung an das Gaming und mehr nach einer langfristigen Sicherung von Marktanteilen in einem gesättigten Markt. Man merkt, dass hier eine Managerin übernimmt, die aus dem Bereich der Konsumgüter kommt. Spiele sind für sie Produkte, die „instant, nahtlos und zugänglich“ sein müssen. Die Romantik des Einschaltens einer Konsole weicht der Effizienz eines Klicks in einer App.

Am Ende bleibt eine CEO, die das Erbe von Spencer verwaltet, indem sie es Stück für Stück in ein Dienstleistungsmodell überführt. Ob dieser „Weg nach vorn“ den Spielern gefällt oder ob die Xbox-Hardware zum reinen Staubfänger für Enthusiasten verkommt, wird sich zeigen. Meinen Controller lege ich jedenfalls erst einmal beiseite und warte auf echte Taten statt emotionaler Abschiedsreden.