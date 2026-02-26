Assassin’s Creed Black Flag Remake: Amazon-Listing deutet auf spätere Veröffentlichung hin

Beim Amazon UK-Eintrag zum mutmaßlichen Artbook rund um das Assassin’s Creed Black Flag Remake hat sich in kurzer Zeit einiges verändert. Der Titel wurde von „Black Flag Remaster“ in „Untitled“ umbenannt, gleichzeitig sprang das Veröffentlichungsdatum vom 24. März 2026 auf den 31. Dezember 2027.

Gerade vor dem Hintergrund, dass bereits berichtet wurde, das Remake sei intern bei Ubisoft verschoben worden, wirkt diese Anpassung nicht zufällig.

2027 als realistischer Termin?

Der 31. Dezember gilt im Publishing-Umfeld häufig als Platzhalter. Händler setzen dieses Datum ein, wenn ein konkreter Release-Termin noch nicht feststeht, ein Projekt aber weiterhin im System geführt wird. In diesem Fall könnte es allerdings mehr als nur ein technischer Fallback sein.

Wenn das Remake intern tatsächlich nach hinten verschoben wurde, passt die neue Datierung zumindest zeitlich dazu. Amazon spiegelt in solchen Fällen häufig interne Informationen oder Anpassungen von Publisher-Seite wider, auch wenn diese nicht offiziell kommuniziert werden. Das würde bedeuten: Statt eines möglichen Releases 2026 rückt ein Launch eher in Richtung 2027.

„Remaster“ gestrichen – strategischer Wechsel?

Ebenso interessant ist die Entfernung des Begriffs „Remaster“ aus dem Titel. Das kann mehrere Ursachen haben:

Das Projekt wird intern stärker als Remake denn als klassisches Remaster positioniert.

Der ursprüngliche Eintrag war ungenau und wurde korrigiert.

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung ohne inhaltliche Bedeutung.

Sollte sich tatsächlich der Umfang des Projekts verändert haben, könnte das auch erklären, warum Begriffe wie Remaster entfernt wurden. Eine solche sprachliche Verschiebung wäre oft ein Hinweis auf eine technisch deutlich tiefere Überarbeitung.

Remake kommt, aber deutlich später?

Dass ein Assassin’s Creed Black Flag Remake existiert, gilt inzwischen als wahrscheinlich, basierend auf Ratings, Store-Hinweisen und Berichten aus der Entwicklung. Die Frage ist eher: Wann und in welcher Form erscheint es? Die Amazon-Anpassung allein ist kein offizielles Statement, sie liefert aber ein weiteres Puzzleteil, das gut zur bekannten Verschiebung passt.

Realistisch betrachtet deutet vieles darauf hin, dass Ubisoft das Projekt weiterentwickelt, aber zeitlich nach hinten geschoben hat – möglicherweise, um Ressourcen zu bündeln oder strategisch einen besseren Veröffentlichungszeitpunkt zu wählen.

Ob 2027 tatsächlich der neue Zieltermin ist, bleibt offen. Doch der Eintrag ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Reise des Projekts noch nicht abgeschlossen ist.