Assassin’s Creed Black Flag Remake – Neue Hinweise auf die Rückkehr von Edward Kenway

Während Ubisoft sich offiziell noch bedeckt hält, sorgen derzeit vor allem zwei Quellen für ordentlich Seegang unter Assassin’s Creed-Fans: Der Livestream von Pure Arts, die für ihre hochwertigen Sammlerfiguren bekannt sind, haben erneut das Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag ins Spiel gebracht.

Besagter Stream geriet unfreiwillig zur Spekulationsgrundlage, als ein Moderator mit einem scheinbar beiläufigen Satz mehr verriet als vielleicht gewollt war: „Assassin’s Creed-Fans da draußen, ihr solltet wissen, dass etwas mit Edward los ist.“ Dies klang nach einer unbedachten Äußerung, denn der Versuch seines Kollegen, die Bemerkung durch Nachfragen zu relativieren, wirkte eher wie ein unbeholfener Versuch der Schadensbegrenzung. Kurz darauf war klar: Pure Arts arbeitet an einer neuen Edward-Kenway-Statue – und zwar im Maßstab 1:8, was auf eine wichtige Rolle des Charakters in einem kommenden Projekt hindeutet.

Assassin‘ Creed Black Flag Remake: Unter dem Radar, aber mit klarer Richtung

Das passt zu den bisherigen Gerüchten, laut denen Ubisoft längst an einem Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag arbeitet. Unter dem internen Projektnamen „Obsidian“ wird das Piratenabenteuer offenbar von Grund auf neu mit der aktuellen Anvil-Engine aufgebaut. Dabei soll nicht nur die Technik erneuert, sondern auch das Gameplay umfassend modernisiert werden. Laut Insider Gaming war ursprünglich ein Release 2025 geplant, nun wurde die BETA-Phase jedoch intern auf September 2025 angesetzt – was einen Launch frühestens Ende 2025 oder eher 2026 wahrscheinlich macht.

Diese Verschiebung passt zu Ubisofts jüngster Entscheidung, einige ihrer Kernmarken zurückzustellen, um Qualität und Impact der Veröffentlichungen zu erhöhen. Dass Merchandise-Partner wie Pure Arts bereits an begleitenden Produkten arbeiten, spricht dafür, dass das Projekt weit fortgeschritten ist – und dass Ubisoft großen Wert auf eine starke Fanbindung legt.

Mehr als nur Gerüchte – der Kurs ist gesetzt

Was vor wenigen Wochen noch wie ein frommer Fan-Traum klang, nimmt zunehmend Form an. Wenn sogar Merch-Hersteller in Interviews von „etwas mit Edward“ sprechen, ist das mehr als ein Lapsus. Es ist ein Wink mit dem Enterhaken.

Ubisoft scheint mit „Obsidian“ den richtigen Kurs einzuschlagen: eine Rückkehr zu einem der beliebtesten Teile der Serie, technisch modernisiert und mit einem Helden, der immer noch Kultstatus genießt. Ob das Remake am Ende nur grafisch glänzt oder auch spielerisch neue Maßstäbe setzt, bleibt abzuwarten – aber dass der schwarze Schleier um Edward Kenway bald gelüftet wird, ist nur noch eine Frage der Zeit.