Assassin’s Creed Black Flag Resynced – 8 Minuten Gameplay aus Havanna

Ubisoft hat ein achtminütiges Gameplay-Video zu „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ veröffentlicht und zeigt darin das komplett neu aufgebaute Havanna.

Lead Level Designer Jean Strachen führt durch das offizielle Material der Neuauflage. Das Remake erscheint bereits am 9. Juli für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Mehr Leben in den Gassen

Die Entwickler nutzen eine verbesserte Version der Anvil-Engine. Das Ergebnis im Video sind spürbar vollere Straßen. NPCs gehen dynamischen Tagesabläufen nach, Händler streiten lautstark auf den Marktplätzen und nachts leeren sich die Gassen, während Laternen und Kerzen die Optik komplett verändern. Dazu kommt ein neues dynamisches Wettersystem, das von strahlendem Sonnenschein bis zu schweren Tropenstürmen reicht.

Optisch zieht das ordentlich an. Das alte Layout bleibt zwar exakt gleich, aber die Details wurden deutlich hochgeschraubt. Havanna wirkt dadurch endlich wie eine echte, karibische Metropole und nicht mehr wie eine leblose Kulisse. Gute Arbeit.

Schnellerer Parkour und alte Bekannte

Edward Kenway bewegt sich laut Ubisoft spürbar flotter und flüssiger über die Dächer. Die bekannten Kletterrouten sind weiterhin durch weiße Tücher markiert. Bei den Attentaten über Pigeon Coups gibt es jetzt vollständig vertonte Dialoge für jeden einzelnen Auftrag. Das sorgt für mehr Atmosphäre bei der Jagd.

Auch spielerisch legt das Remake eine Schippe drauf. Das Adlerauge hebt Ziele hervor, die Social-Stealth-Mechaniken im Gedränge funktionieren wie gewohnt und die berüchtigten Berserker- und Schlafdarts sind wieder mit an Bord. Neu ist dagegen ein knackiger Kick-Angriff, mit dem Edward Wachen von den Dächern befördert. Zudem steht das Seilpfeil-Tool nun wesentlich früher im Spielverlauf zur Verfügung. Zum Schluss des Videos gab es noch ein wichtiges Detail für Katzen-Fans. Ja, man kann die Katzen in der Spielwelt streicheln. Die Prioritäten sitzen halt bei Ubisoft.

Das Remake liefert genau das, was die Community sehen will: die alte, geliebte Stimmung von „Assassin’s Creed: Black Flag“, aber technisch auf dem aktuellen Stand der Konsolengeneration. Keine Experimente, sondern sinnvolle Detailarbeit. Das Ding könnte im Juli ein echter Hit werden.