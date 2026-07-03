Ubisoft veröffentlicht am 9. Juli „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ und hat jetzt kurz vor dem Release alle spielerischen Neuerungen detailliert offengelegt. Das Neuauflage-Paket liefert neben deutlichen Gameplay-Erweiterungen beim Kampf und der Seefahrt auch komplett neue Story-Inhalte für das Piraten-Epos.

Kampf und Parkour: Mehr Anspruch für Edward

Das Kampfsystem wirft das alte Dauer-Kontern über Bord. „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ setzt voll auf das Durchbrechen der gegnerischen Deckung. Wer nur stumpf die Angriffstaste hämmert, prallt an den neuen, cleveren Archetypen wie dem Granaten-werfenden Demolitionist gnadenlos ab.

Perfekte Paraden triggern jetzt tödliche Hidden-Blade-Takedowns oder lassen euch bis zu vier Feinde in einer Kette ausschalten. Die berüchtigte Seilpfeil-Waffe bekommt ihr zudem deutlich früher in Sequenz 3 statt 11. Das bringt taktische Tiefe ins Early-Game.

Schleichen fühlt sich endlich wieder nach Assassin’s Creed an. Ihr könnt euch jetzt überall ducken, was die Sichtbarkeit beeinflusst. Wer rennt, fliegt auf. So einfach ist das. Sogar die Social-Stealth-Mechaniken mit Menschenmengen sind zurück.

Beim Parkour dürft ihr in den Optionen einen erweiterten Modus aktivieren, der präzises seitliches Abspringen erlaubt, während manuelle Sprünge euch die volle Kontrolle über die Dächer von Havanna zurückgeben. Neue Ziplines verkürzen zudem die Laufwege drastisch.

Aufgemotzte Jackdaw

Die Seeschlachten bekommen durch drei frische Offiziere strategischen Zuwachs. Der Padre verstärkt Ramm-Angriffe und entfesselt eine eigene Schadens-Kamera, Lucy Baldwin perfektioniert das Bracen zur Schadensminimierung, und Tobias Smith deckt Areale mit Carcass-Bomben ein.

Das Upgrade-System der Jackdaw bleibt essenziell, belohnt euch aber mit mehr Freiheit. Dank der neuen „Überall Tauchen“-Funktion plündert ihr Unterwasser-Truhen direkt von der Meeresoberfläche aus, ohne zwingend auf die Taucherglocke warten zu müssen. Das spart Zeit.

Wer das Piraten-Imperium komplett ausreizen will, baut das Versteck auf Great Inagua aus. Der General Store bringt hierzu legendäre Waffen, das Bordell schenkt euch kostenlose Tänzerinnen und die Taverne erhöht die Chancen auf königliche Konvois.

Technik-Upgrade und neue Missionen

Ubisoft integriert das Atmos-Wettersystem aus „Assassin’s Creed Shadows“, das Tsunamis, Wasserhosen und dynamische Wirbelstürme in Echtzeit berechnet. Die alte, statische Beleuchtung fliegt raus und wird durch dynamisches Raytracing auf Basis der Anvil-Engine ersetzt. Das sieht selbst auf der Xbox Series S und PS5 Pro knackig aus.

Inhaltlich gibt es ein neues Endgame-Kapitel namens „A World Without Gold“, frische Quests für Blackbeard und Stede Bonnet sowie zehn komplett neue Shanty-Seemannslieder. Damit das Ganze nicht frustriert, lassen sich Kampf, Stealth, Seefahrt und Aktivitäten separat in drei Stufen (Forgiving, Intended, Hard) einstellen. Das Interface ist vom vollen HUD bis zur komplett nackten Immersion konfigurierbar.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist kein billiges Textur-Update. Die spielerischen Eingriffe beim Kampfsystem, das freie Ducken und die getrennten Schwierigkeitsgrade zeigen, dass Ubisoft die Schwächen des Originals anpackt. Wenn die Performance beim Raytracing auf den Konsolen hält, erwartet uns hier das definitive Black Flag.