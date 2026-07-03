Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – Alle Startzeiten für Preload & Day One-Patch 1.002

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced startet am 9. Juli. Alle Uhrzeiten für PC, PS5 & Xbox, Preload-Phasen und Infos zum Day-One-Patch 1.002 im Tech-Check.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Assassins Creed Black Flag Resynced Artwork 1

Ubisoft schaltet die Server für das Remake „Assassin’s Creed: Black Flag Resynced“ in Europa am 9. Juli 2026 um Mitternacht für Konsolen und um 16:00 Uhr für den PC frei.

Wer den Titel vorab herunterladen möchte, kann dies auf der PlayStation 5 und dem PC ab dem 7. Juli tun, während der Preload auf den Xbox-Konsolen bereits aktiv ist. Direkt zum Start am 9. Juli wird zudem das Update 1.002 bereitstehen.

Die Preload-Phasen nach Plattformen

Ubisoft staffelt den Vorab-Download je nach System extrem unterschiedlich. Xbox-Spieler sind im Vorteil und können die Daten bereits seit dem 22. Juni auf ihre Festplatten spiegeln. PlayStation-5-Besitzer müssen sich bis zum 7. Juli um Mitternacht Ortszeit gedulden. PC-Spieler über Ubisoft Connect oder Epic folgen am selben Tag, allerdings erst um 14:00 Uhr UTC, was 16:00 Uhr deutscher Zeit entspricht.

Die Freischaltung am Donnerstag, den 9. Juli, folgt dem klassischen Muster des Publishers. Konsolenspieler auf PS5 und Xbox Series X|S legen pünktlich um 00:00 Uhr nachts los. Wer auf dem PC im karibischen Meer segeln will, muss spürbar länger warten. Die PC-Fassung öffnet ihre Tore in Mitteleuropa erst um 16:00 Uhr am Nachmittag. Eine synchrone Freischaltung aller Plattformen sieht anders aus.

Technische Optimierung per Day-One-Patch

Das Remake kommt nicht ohne digitale Nachbesserung am ersten Tag aus. Ubisoft liefert direkt zum Release das Update 1.002 aus. Die Aktualisierung greift vor allem in die Performance-Struktur ein und bereinigt verbliebene Fehler im Code, die kurz vor der Master-Pressung lokalisiert wurden. Das Update soll diese Baustellen schließen. Das bedeutet für Käufer der Disc-Version: Ohne vorherigen Download startet das Spiel im unoptimierten Zustand.

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Das Staffeln der Uhrzeiten nervt PC-Spieler, ist aber Branchenstandard. Wichtig ist der Griff zum Preload ab dem 7. Juli, da der Day-One-Patch 1.002 direkt zum Start zwingend geladen werden sollte, um Framerate-Einbrüche zu vermeiden.

Wer auf der PS5 Pro spielt, bekommt laut Entwickler dedizierte Grafik-Modi für Haareffekte – ob das den Vollpreis von 60 EUR rechtfertigt, muss der finale Test zeigen. Das Fundament der Modernisierung steht, der technische Feinschliff folgt am Releasetag.

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