Das Remake von „Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced“ soll laut aktuellen Insider-Infos Mitte April 2026 offiziell angekündigt werden und bereits im Sommer erscheinen. Damit würde Ubisoft das Spiel deutlich früher auf den Markt bringen, als viele Marktbeobachter nach der jüngsten Verschiebung in das neue Geschäftsjahr vermutet hatten.

In der Gerüchteküche herrschte zuletzt Unklarheit über den Veröffentlichungszeitraum, nachdem Ubisoft den Titel in das nächste Fiskaljahr verschoben hatte. Dies führte zu Spekulationen über einen Release im Jahr 2027. Fakt ist jedoch: Das Geschäftsjahr 2026 beginnt am 1. April 2026 und endet am 31. März 2027. Eine Veröffentlichung im Sommer 2026 liegt somit exakt im angekündigten Rahmen.

Ubisoft braucht einen Sieg

Die Dringlichkeit dieses Releases ist für Ubisoft offensichtlich. Nach wirtschaftlich turbulenten Monaten benötigt der Publisher einen kommerziellen Erfolg. „Sie brauchen dringend einen Sieg“, ordnen Insider wie Tom Henderson die Situation ein, weisen aber gleichzeitig auf die interne Zerrissenheit hin: „Man gönnt es den Teams, die an diesen Spielen arbeiten, aber man fragt sich, ob die Führung unter Yves Guillemot noch zeitgemäß ist.“

Ein Remake im Jahr 2026 muss primär die technologischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration und moderner PC-Hardware ausschöpfen. Technisch ist beim Remake der Wechsel auf die aktuelle Anvil-Pipeline zu erwarten, die bereits das Grundgerüst für „Assassin’s Creed Shadows“ bildet. Besonders die Seeschlachten, das Herzstück von Black Flag, dürften dabei massiv von den physikalischen Simulationen und Wasser-Effekten profitieren, die Ubisoft über Jahre hinweg für „Skull and Bones“ entwickelt hat.

Während das Original von 2013 noch durch die Hardware-Limitierungen der PS3-Ära gebremst wurde – erkennbar an der eingeschränkten Sichtweite und den harten Ladeübergängen zwischen Siedlungen und offenem Meer – ist für die Neuauflage eine vollkommen nahtlose Open World ohne Unterbrechungen zu erwarten.

Für Spieler bedeutet diese Meldung eine kurze Wartezeit auf eines der beliebtesten Kapitel der Serie. Ubisoft muss damit aber auch beweisen, dass sie die Segel-Mechanik von 2013 sinnvoll modernisieren können, ohne den Kern des Spiels zu verwässern. Wer auf eine grafische Generalüberholung von Edwards Abenteuern wartet, sollte den Fokus auf die April-Ankündigung legen.