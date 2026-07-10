Assassin’s Creed Black Flag Resynced bricht PlayStation- & Steam-Rekorde

Ubisofts Piraten-Remake „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ knackt zum Launch fast die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und deklassiert damit alle Vorgänger der Reihe. Während die PC-Community über Mikrotransaktionen schimpft, feiert die PS5-Fraktion den Titel fast fehlerfrei ab.

Piraten-Hype pulverisiert die Zahlen

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ legt den erfolgreichsten Steam-Launch der gesamten Seriengeschichte hin. Exakt 99,451 gleichzeitig aktive Spieler wurden laut SteamDB in den ersten Stunden nach dem Release auf Valves Plattform registriert. Das ist eine Ansage. Zum Vergleich: Das Original von 2013 kam gerade mal auf 16.049 Spieler.

Warum uns das interessieren muss? Weil Ubisoft hier genau den Nerv der Nostalgie getroffen hat. Die Leute wollten zurück in die Karibik, ohne den aufgeblähten RPG-Ballast der letzten Jahre. Das merken wir jetzt an den Zahlen und den hervorragenden Reviews, so auch an unserem eigenen Test zum Spiel.

Trotz des kommerziellen Triumphs brennt auf Steam die Luft in den Review-Spalten. Zwei Dinge vermiesen vielen PC-Spielern aktuell den Spaß. Da wären zum einen die auf 30 FPS gelockten Zwischensequenzen. Ubisoft hat bereits reagiert und das Ganze als Bug deklariert, ein Patch soll folgen.

Viel schwerer wiegt aber der In-Game-Shop. Wer am ersten Tag einloggt und direkt mit teuren, teils vollkommen unpassenden Fantasy-Skins konfrontiert wird, verliert die Lust an der historischen Immersion. Das ist dreist. Die Community zeigt dafür völlig zu Recht den Daumen nach unten.

PS5-Spieler im siebten Himmel

Ganz anders sieht die Welt im PlayStation Store aus. Hier hinterlässt der Launch keine Kratzer, sondern pure Begeisterung. Bei über 55.000 abgegebenen Bewertungen steht die PS5-Version (inklusive Optimierung für die PS5 Pro) bei einer bombastischen Durchschnittswertung von 4,79 von 5 Sternen. Auf den Konsolen zündet das Remake komplett ohne den großen Review-Bombing-Frust der PC-Plattform.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ liefert spielerisch genau das ab, was versprochen wurde: die ultimative Version eines Meisterwerks. Der finanzielle Erfolg gibt Ubisoft recht. Trotzdem hinterlässt der gierige Store-Ansatz direkt zum Start wieder diesen typischen, bitteren Nachgeschmack. Wer darüber hinwegsehen kann, bekommt das aktuell beste Pferd im Assassin’s Creed-Stall. Mal schauen, was die ersten Verkaufszahlen sagen, die in den kommenden Tagen erwartet werden.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Segel schon gesetzt oder schreckt euch der In-Game-Shop ab? Schreibt es in die Kommentare!