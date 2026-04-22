Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Collector’s Edition mit Edward-Figur geleakt

Die Collector’s Edition von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ enthält eine physische Figur von Edward Kenway, ein Lore-Notizbuch sowie eine Stoffkarte, verzichtet jedoch laut Leaks auf den ursprünglichen Mehrspieler-Modus und klassische DLCs.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ wird am 9. Juli 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen und neben technischer Generalüberholung eine exklusive Collector’s Edition erhalten. Die Sonderausgabe zentriert sich um eine hochwertige Statue des Protagonisten Edward Kenway auf einer Schatzkiste und wird durch physische Beigaben wie ein In-Game-Lore-Notizbuch mit Kenways Tagebucheinträgen ergänzt.

Details zur Collector’s Edition und den Inhalten

Die Informationen stammen aus einer geleakten internen Präsentation von Ubisoft. Während der Publisher die offizielle Enthüllung für den 23. April geplant hat, sind die Kernbestandteile der Sammleredition bereits bekannt. Die Box kommt in einem glänzenden schwarzen Finish daher und setzt auf haptische Extras statt rein digitaler Boni.

Die Inhalte der Sammleredition im Überblick:

Edward-Kenway-Statue: Der Kapitän der Jackdaw sitzend auf einer Schatzkiste.

Der Kapitän der Jackdaw sitzend auf einer Schatzkiste. Kenway-Notizbuch: Enthält Hintergrundwissen zur Lore und persönliche Notizen des Hauptcharakters.

Enthält Hintergrundwissen zur Lore und persönliche Notizen des Hauptcharakters. Physische Weltkarte: Eine klassische Karte der Karibik-Spielwelt.

Eine klassische Karte der Karibik-Spielwelt. Anstecknadel (Brooch): Ein thematisch passendes Accessoire.

Ein thematisch passendes Accessoire. Sammelbox: Großformatige Verpackung mit speziellem Oberflächenfinish.

Interessant ist die strategische Entscheidung hinter dem Remake. Ubisoft streicht den beliebten, aber nischigen Multiplayer-Modus des Originals sowie die klassischen DLCs (wie „Freedom Cry“). Stattdessen wird „Resynced“ als reine Singleplayer-Erfahrung vermarktet. Um den Wegfall zu kompensieren, integriert das Entwicklerteam neue Story-Kapitel direkt in das Hauptspiel, die unter anderem tiefer auf Kenways Vergangenheit als „Maroon“ eingehen.

Ein offizieller Preis steht noch aus, jedoch ist bei Ubisoft-Collector’s-Editions dieser Größenordnung mit einer UVP zwischen 180 und 220 EUR zu rechnen. Dass DLCs fehlen, mag für Komplettisten ärgerlich sein, deutet aber darauf hin, dass Ubisoft das Spiel als in sich geschlossenes „Charakter-Drama“ ohne die heute üblichen RPG-Elemente der neueren Serienteile (wie Odyssey oder Valhalla) positionieren will.

Wer das Original geliebt hat, bekommt hier die technisch ultimative Fassung – die Streichung des Multiplayers ist für Puristen ein Schlag ins Gesicht, für die meisten Spieler aber verschmerzbar, wenn die versprochenen neuen Story-Inhalte qualitativ hochwertig ausfallen. Die Collector’s Edition wirkt solide, bietet aber den üblichen Standard-Mix ohne echte Innovationen beim Merchandising. Käufer sollten abwarten, ob die Statue qualitativ mit den „Masterline“-Modellen mithalten kann oder billige Spritzguss-Ware ist.