Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Der große Reveal-Showcase ab 18 Uhr

Heute um 18:00 Uhr enthüllt Ubisoft im offiziellen Showcase das Gameplay zu „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ und muss beweisen, dass die massiven Änderungen am Kampfsystem und der Open World den Geist des Originals bewahren.

Der heutige Showcase ist die Stunde der Wahrheit für Edward Kenway. Nach Wochen voller Leaks zu gestrichenen DLCs, einem neuen actionfokussierten Kampfsystem und der Öffnung der Weltgrenzen in Havanna muss Ubisoft nun zeigen, wie sich diese Puzzleteile zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügen. Besonders spannend wird die Frage, ob die neue „Resynced“-Vision die Atmosphäre des Piraten-Epos stärkt oder durch die Modernisierung zu viel der ursprünglichen Identität opfert.

Der Assassin’s Creed Black Flag Showcase

Der Termin steht fest: Ab 18:00 Uhr startet der Stream auf den offiziellen Ubisoft-Kanälen, inkl. Twitch-Stream und Drops – und natürlich hier bei uns. Wir erwarten nach dem 11-sekündigen „Leak-Debakel“ der letzten Tage jetzt endlich hochauflösendes 4K-Material bei 60 FPS. Im Fokus stehen die technische Generalüberholung auf Basis der neuesten Anvil-Engine und die Integration der neuen Story-Kapitel, die Edward Kenways Vergangenheit tiefer beleuchten sollen.

Leak-Highlights im Überblick:

Release-Termin: Laut Leaks der 9. Juli 2026.

Laut Leaks der 9. Juli 2026. Kampfsystem: Abschied vom passiven Konter-Warten hin zu „Perfect Parries“ und „Chained Takedowns“.

Abschied vom passiven Konter-Warten hin zu „Perfect Parries“ und „Chained Takedowns“. Welt-Design: Havanna ohne Ladezeiten und unsichtbare Mauern – der Dschungel im Hinterland ist nun echtes Spielfeld.

Havanna ohne Ladezeiten und unsichtbare Mauern – der Dschungel im Hinterland ist nun echtes Spielfeld. Inhaltlicher Schnitt: Der Multiplayer und DLCs wie „Freedom Cry“ fehlen wohl, dafür gibt es neue Solo-Inhalte und ein Haustier-System.

Ubisoft spielt hier auf volles Risiko. Dass man den beliebten Multiplayer und die alten DLCs streicht, ist ein harter Cut, der die Community spaltet. Doch die Entscheidung, die Spielwelt topografisch aufzubrechen – also Havannas Umland endlich begehbar zu machen – zeigt, dass „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ kein billiger Textur-Abklatsch ist. Es ist ein Architektur-Update.

Das neue Kampfsystem mit seinen farbigen Indikatoren und schnellen Waffenwechseln erinnert stark an die modernen Ableger wie „Assassin’s Creed Valhalla“ , verzichtet aber laut Insidern auf die überladenen RPG-Elemente. Wenn das Trefferfeedback heute im Trailer die nötige Wucht liefert, könnte das den Spielfluss massiv verbessern. Das alte „Warten auf das Konter-Icon“ würde 2026 einfach nicht mehr funktionieren.

Die Rückkehr von Matt Ryan: Ein Anker für die Fans

Ein entscheidender Punkt für die Authentizität ist die Bestätigung, dass Matt Ryan erneut als Edward Kenway zu hören sein wird. Das zeigt: Ubisoft will die Seele des Charakters nicht verändern. Die neuen Story-Kapitel rund um Edwards Zeit als „Maroon“ könnten genau das Fleisch am Knochen sein, das den Wegfall der DLCs kompensiert.

Zudem bin ich gespannt auf das Haustier-System. Ein personalisierbarer Affe an Bord der Jackdaw klingt im ersten Moment nach einem Gimmick für Social Media, könnte aber die Bindung an das eigene Schiff stärken, wenn es tiefer in das Crew-Management integriert ist als nur eine nette Animation.

Wird „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ das ultimative Remake? Technisch sieht alles danach aus. Die Öffnung der Welt und die Überarbeitung der zähen Unterwasser-Missionen sind echte Qualitäts-Upgrades. Der Erfolg steht und fällt heute Abend aber mit der Präsentation des Kampfsystems. Wenn sich die Action zu sehr nach „Knöpfchendrücken ohne Anspruch“ anfühlt, wird der Backlash der Puristen groß sein. Ich erwarte ein technisch brillantes Paket, das spielerisch moderner, aber inhaltlich etwas schmaler als das Original-Paket ausfällt.

Was ist euch wichtiger: Die nahtlose Erkundung der gesamten Karibik-Welt oder das klassische Konter-Kampfsystem des Originals?