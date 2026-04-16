Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Erster Blick auf das Remake

Ein Leak im hauseigenen Ubisoft-Launcher gewährt einen ersten Blick auf „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ und bestätigt Edward Kenway in einer neuen Montur. Die kurzzeitige Listung deutet auf eine unmittelbare Enthüllung des Remakes und einen Day-1-Release im Abo-Modell Ubisoft+ Premium hin.

Das Remake des Piraten-Epos „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ existiert offiziell unter dem Namen „Resynced“, wie ein unbeabsichtigt veröffentlichter Eintrag im Ubisoft-Launcher am 16. April 2026 belegt. Damit bestätigen sich die Gerüchte um eine Ankündigung Mitte April.

Das geleakte Bildmaterial zeigt Protagonist Edward Kenway in einer bisher unbekannten schwarz-goldenen Montur, während die Spielbeschreibung eine Rückkehr in die Karibik verspricht, inklusive der Integration in den Premium-Dienst des Publishers ab dem ersten Tag.

Mehr als nur ein Grafik-Update

Der „First Look“ durch das Launcher-Asset ist zwar kurz, aber aufschlussreich. Das gezeigte Artwork deutet darauf hin, dass Ubisoft für „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ neue optische Akzente setzt, die über eine reine Auflösungserhöhung hinausgehen. Nachdem Insider bereits Anfang des Monats über eine geplante Vorstellung am 16. April berichteten, untermauert dieser technische Fehler die Glaubwürdigkeit der Quellen.

Leak liefert ersten Blick auf das Assassin’s Creed Black Flag Remake

Vorangegangene Leaks zu Altersfreigaben deuteten bereits auf „neue Inhalte“ hin. Das deutet darauf hin, dass Ubisoft das Grundgerüst von 2013 nicht nur poliert, sondern aktiv erweitert – ein notwendiger Schritt, um das Spiel gegen moderne Open-World-Konkurrenz zu behaupten.

Dass Ubisoft nach dem Prince of Persia-Debakel ein sicheres Pferd wie „Assassin’s Creed Black Flag“ sattelt, ist strategisch clever. Das Spiel ist bei Fans extrem beliebt, wirkt aber heute technisch angestaubt. „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ muss liefern: Wenn Ubisoft nur Texturen austauscht, wird das Projekt scheitern. Wenn sie aber die Mechaniken von „Skull and Bones“ sinnvoll mit der Story von Edward Kenway kreuzen, könnte dies das definitive Piraten-Spiel der aktuellen Generation werden.

Die offizielle Vorstellung des Spiels wird in den kommenden Tagen erwartet.