Assassin’s Creed Black Flag Resynced führt Haustier-System und Story-Erweiterungen ein

Ubisoft erweitert das Remake von „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ offenbar um ein interaktives Haustier-System inklusive individueller Benennung sowie neue Story-Kapitel zu Edward Kenways Vergangenheit. Damit würde Ubisoft eines der populärsten Features in Spielen umsetzen.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ nutzt die aktuelle Anvil-Engine, um über rein optische Verbesserungen hinaus signifikante mechanische und inhaltliche Neuerungen zu implementieren. Im Zentrum der spielerischen Erweiterung steht die Einführung von tierischen Begleitern, die im Gegensatz zum Original eine aktive Rolle im Gameplay-Loop einnehmen.

Interaktive Begleiter statt atmosphärischem Beiwerk

Während Tiere im ursprünglichen „Assassin’s Creed IV Black Flag“ primär als Quelle für Crafting-Ressourcen oder als statische Kulisse dienten, fungieren sie im Remake als personalisierbare Gefährten.

Entgegen dem klassischen Papageien-Klischee fokussiert sich Ubisoft laut aktuellen Informationen vermutlich auf einen Affen als ersten verfügbaren Begleiter. Dies ist eine deutliche Anlehnung an populäre Genrevertreter wie Fluch der Karibik. Die Möglichkeit, Tiere individuell zu benennen, deutet zudem auf eine tiefe Integration in das User-Interface hin. Es ist davon auszugehen, dass diese Mechanik durch kosmetische Optionen und eventuell funktionale Ausrüstung ergänzt wird.

In modernen Open-World-Titeln dienen solche Features oft der Erhöhung der Spielerbindung. Die Jackdaw wandelt sich dadurch von einer reinen mobilen Kampfplattform zu einem individualisierten Rückzugsort für den Spieler.

Massive Erweiterung der Lore und Gameplay-Überarbeitung

Das Projekt ist laut Berichten nicht als herkömmliches 1:1-Remaster konzipiert, sondern als inhaltliche Expansion, bei der Ubisoft neue Quest-Reihen implementiert, um die Hintergrundgeschichte von Edward Kenway detaillierter zu beleuchten.

Diese Ambition spiegelt sich auch in einem komplexeren Schiffsmanagement wider: Die Besatzung der Jackdaw wird demnach um zusätzliche Offizierspositionen und erweiterte Management-Optionen ergänzt, was der maritimen Komponente mehr Tiefe verleiht. Parallel dazu wurde die oft als zäh kritisierte Unterwasser-Mechanik auf Basis der neuen Engine komplett neu programmiert, um flüssigere Tauchsequenzen und eine nahtlose Integration in die Erkundung der Spielwelt zu gewährleisten.

Der Wechsel auf die neueste Version der Anvil-Engine, die nicht nur die starren Animationen eliminiert, sorgt insbesondere bei Interaktionen mit der Umgebung sowie bei der physikbasierten Darstellung der See für ein zeitgemäßes Niveau.

Der Fokus auf ein Haustier-Feature ist eine kalkulierte strategische Entscheidung. Funktionen, die eine emotionale Interaktion mit Tieren erlauben, erzielen in sozialen Medien regelmäßig hohe organische Reichweiten („Can you pet the dog?“). Für Ubisoft ist dies ein effektives Mittel, um die Zielgruppe des Titels über die Kern-Fans der Assassin’s-Creed-Reihe hinaus zu erweitern. Gleichzeitig dienen das Pflegesystem der Tiere und die erweiterten Crew-Optionen dazu, die Spielzeit durch zusätzliche Sammel- und Optimierungsreize zu erhöhen, ohne das Grundgerüst der Story zu verändern.

Das Remake positioniert sich als vollwertiger AAA-Release. Wer das Original bereits besitzt, findet durch die neuen Story-Inhalte und die spielerische Tiefe genügend Gründe für einen Neukauf. Die offizielle Vorstellung von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist für den 23. April geplant.