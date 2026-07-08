Die Kritiker-Reviews sind da und verpassen dem „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ Remake rund um Edward Kenways Piraten-Abenteuer einen starken Einstand im hohen 80er-Bereich. Das visuelle Upgrade überzeugt die internationale Presse fast flächendeckend, während das spielerische Grundgerüst spaltet.

Die Neuentwicklung auf Basis der aktuellen Ubisoft-Technologie zahlt sich optisch voll aus. Loot Level zückt die perfekte 100 und betitelt das Remake als absolut essenziell für Fans, während PlayStation Universe mit einer 95er-Wertung die sinnvollen Komfort-Verbesserungen lobt. Die Karibik sah nie besser aus. Das Segeln fühlt sich großartig an.

Das Magazin Game8 betont mit einer 92er-Wertung vor allem die Barrierefreiheit und die erweiterten Story-Szenen rund um die Crew der Jackdaw. Wer die pure Piraten-Atmosphäre sucht, bekommt hier die ultimative Version geliefert.

Unter der glänzenden Oberfläche lauern jedoch die alten Design-Schwächen. Wertungen im 70er-Bereich von GamesRadar oder Jeuxvideo weisen völlig zu Recht auf eine bockige Kamera im Nahkampf und spürbare Grind-Phasen bei den Schiffsupgrades hin. Es bleibt strukturell ein Titel aus einer anderen Ära.

Das Erbe von 2013 und ein journalistisches Blindschleichen

Umso erstaunlicher ist es, dass dieser fundamentale Befreiungsschlag in Teilen der aktuellen Berichterstattung fast vollständig totgeschwiegen wird. Wer das komplette Streichen der Abstergo-Gegenwartsebene mit keinem Wort aufgreift, ignoriert die größte strukturelle Änderung dieses Remakes. Das Spiel ist schließlich nicht in einem Vakuum entstanden. Die sterile Büro-Ego-Perspektive von damals einfach als Randnotiz abzutun oder gar nicht zu erwähnen, verfehlt den eigentlichen Kern der Modernisierung. Erst durch diesen Schnitt bekommt das Abenteuer den Fluss, den es schon 2013 verdient gehabt hätte.

Diese Änderung wirft die alte Gameplay-Struktur nämlich fast vollständig über Bord. Sie ist das am heißesten diskutierte Thema in der Community. Game8 und TheSixthAxis benennen diesen Einschnitt konkret als Gewinn, weil er den Spielfluss strafft.

Wertungs-Übersicht Auswahl

Loot Level: 100 / 100

100 / 100 Gamer Social Club: 95 / 100

95 / 100 PSX Brasil: 95 / 100

95 / 100 PlayStation Universe: 95 / 100

95 / 100 Game8: 92 / 100

92 / 100 Player 2: 91 / 100

91 / 100 Areajugones: 90 / 100

90 / 100 Carole Quintaine: 90 / 100

90 / 100 Combo Infinito: 90 / 100

90 / 100 Destructoid: 90 / 100

90 / 100 DualShockers: 90 / 100

90 / 100 GameBlast: 90 / 100

90 / 100 Giga: 89 / 100

89 / 100 GamePro Germany: 88 / 100

88 / 100 GAMES.CH: 87 / 100

87 / 100 Critical Hits: 85 / 100

85 / 100 Worth Playing: 85 / 100

85 / 100 Game Informer: 83 / 100

83 / 100 TheSixthAxis: 80 / 100

80 / 100 GamesRadar+: 70 / 100

Ubisoft liefert ein handwerklich erstklassiges Remake ab, das seine Existenz allein durch die brachiale Optik und das verfeinerte Seefahrts-Gefühl rechtfertigt. Spielerische Innovationen darf man abseits der gestrichenen Gegenwarts-Abschnitte aber nicht an jeder Ecke erwarten, aber sie sind da, wie unser eigener Test beweist.