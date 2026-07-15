Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Tech-Check: PS5 Pro deklassiert die Xbox

Das am 9. Juli 2026 erschienene Remake „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ läuft auf der PS5 Pro in einer visuellen Qualität, die keine andere Konsole im Ansatz erreicht. Erste Tech-Checks hatten dies bereits angedeutet, jetzt folgt der Vergleich mit Xbox & Co. von Digital Foundry.

Während die Standardkonsolen harte Kompromisse bei der Bildschärfe und den Effekten eingehen müssen, liefert die PS5 Pro dank KI-Upscaling ein nahezu makelloses 4K-Bild bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. Die Karibik wird hier zum ultimativen und schönsten Piratenschauplatz.

Der große Modus-Vergleich auf der PS5

Die Standard-PS5 bietet drei Grafikmodi, die das typische Trilemma aus Bildrate und Grafikpracht aufzeigen.

Der Fidelity-Modus läuft in stabilen 30 FPS bei einer internen Auflösung von etwa 1440p. Nur hier und im Balanced-Modus bekommt ihr die aufwendigen Raytracing-Reflektionen (RT) auf dem Wasser zu sehen, die für die karibische Kulisse des Remakes essenziell sind. Um die Performance zu halten, werden diese Reflektionen jedoch mit einem Viertel der internen Auflösung berechnet.

läuft in stabilen 30 FPS bei einer internen Auflösung von etwa 1440p. Nur hier und im Balanced-Modus bekommt ihr die aufwendigen Raytracing-Reflektionen (RT) auf dem Wasser zu sehen, die für die karibische Kulisse des Remakes essenziell sind. Um die Performance zu halten, werden diese Reflektionen jedoch mit einem Viertel der internen Auflösung berechnet. Der Performance-Modus streicht die RT-Reflektionen komplett, reduziert die Auflösung auf magere 1080p und vereinfacht die Haardarstellung sowie die Tuchsimulationen der Schiffssegel drastisch. Auch die Schattenqualität in bewaldeten Gebieten leidet unter dem Wechsel auf reine Screen-Space-Schatten, was das Bild flach wirken lässt. Dafür steht die Bildrate wie eine Eins bei 60 Bildern pro Sekunde.

streicht die RT-Reflektionen komplett, reduziert die Auflösung auf magere 1080p und vereinfacht die Haardarstellung sowie die Tuchsimulationen der Schiffssegel drastisch. Auch die Schattenqualität in bewaldeten Gebieten leidet unter dem Wechsel auf reine Screen-Space-Schatten, was das Bild flach wirken lässt. Dafür steht die Bildrate wie eine Eins bei 60 Bildern pro Sekunde. Der Balanced-Modus stellt mit 40 FPS bei einer 120-Hz-Ausgabe den besten Kompromiss dar, den ich für unseren Test ebenfalls genutzt haben. Er behält die hohen Grafikeinstellungen des Fidelity-Modus weitgehend bei, bricht jedoch bei der Bildqualität auf das Niveau des Performance-Modus (1080p) ein.

PS5 Pro: Dank PSSR in einer eigenen Liga

Die PS5 Pro nutzt ihre stärkere Hardware und die spezialisierten Raytracing-Recheneinheiten, um die Limitierungen der Basis-Konsole aufzuheben. Im Performance-Modus bietet die PS5 Pro trotz butterweicher 60 Bilder pro Sekunde die vollständigen RT-Reflektionen auf der Meeresoberfläche. Hinzu kommt eine deutlich verbesserte Haarsimulation im laufenden Spiel.

Die qualitative Speerspitze bildet jedoch die Bildschärfe. Sonys KI-Upscaler PSSR 2.0 (PlayStation Spectral Super Resolution) zaubert aus der gleichen internen Auflösung ein extrem scharfes Bild auf den Schirm, das herkömmlichem 4K zum Verwechseln ähnlich sieht und störendes Bildflimmern fast vollständig eliminiert.

Im Fidelity-Modus der PS5 Pro läuft zudem die globale Raytracing-Beleuchtung (RTGI) in einer sichtbar höheren Auflösung. Das sorgt für deutlich plastischere, schärfere und realistischere indirekte Lichtwürfe in den Gassen der Piratenstädte.

Ein fataler Bug blockiert PSSR

Wer plant, seinen Spielstand von der Standard-PS5 auf die PS5 Pro zu übertragen, läuft derzeit in eine technische Falle.

Nach dem Import eines alten Spielstands verweigert PSSR den Dienst. Das Spiel greift stattdessen auf das deutlich schlechtere, Standard-Antialiasing (TAU) zurück. Die Folge sind extremes Bildflimmern an feinen Geometrien und pixelige Kanten bei schnellen Kamerabewegungen.

Ubisoft hat das Problem nach Entwickler-Feedback bestätigt und arbeitet an einem Patch, der in den kommenden zwei Wochen erscheinen soll. Wer sofort die bestmögliche Grafik auf der PS5 Pro will, muss in den sauren Apfel beißen: Alle lokalen Speicherstände im Konsolenmenü der PS5 Pro müssen komplett gelöscht und ein komplett neues Spiel begonnen werden. Ein einfacher Neustart innerhalb der Kampagne reicht nicht aus.

Xbox Series X und S: Keine Überraschungen

Die Xbox Series X liefert eine exakte Kopie der Standard-PS5-Erfahrung. Die Grafikmodi und die visuellen Abstriche im Performance-Modus sind absolut identisch. Messungen deuten auf einen minimalen Auflösungsvorteil für die Microsoft-Konsole hin, der in der Praxis jedoch mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar ist. Der oft zitierte Hardware-Vorteil der Series X verpufft auch hier komplett und bleibt chancenlos gegen die PS5 Pro.

Die Xbox Series S überrascht positiv und bietet nur einen einzigen Modus mit 30 FPS. Erfreulicherweise hat Ubisoft die globale Raytracing-Beleuchtung (RTGI) auf der kleinsten Konsole beibehalten. Da die RAM-Strukturen für Raytracing nicht mit der Renderauflösung herunterskalieren, war dies die größte Hürde für die Entwickler. Der Preis dafür: Die aufwendige Haarsimulation wurde komplett gestrichen und durch flache, kartenbasierte Texturen ersetzt. Das Bild wirkt insgesamt etwas weicher, läuft dafür aber extrem stabil.

Das Machtverhältnis ist zementiert

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist auf allen Konsolen ein technisch sauberes und hervorragend optimiertes Remake geworden. Doch wer die ultimative Version abseits des PCs sucht, kommt an der PS5 Pro nicht vorbei.

Sony hat mit der PS5 Pro ein Stück Hardware im Portfolio, das die Konkurrenz deklassiert. Während Microsofts Series X auf dem Niveau der Standard-PS5 verharrt, beweist die PS5 Pro durch PSSR und erweitertes Raytracing bei 60 FPS eindrucksvoll ihre Daseinsberechtigung. Sie liefert das mit Abstand sauberste, detailreichste und flüssigste Karibik-Abenteuer.