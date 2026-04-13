Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Leak bestätigt neue Story-Inhalte und Charaktere

Ein neuer Leak liefert konkrete Details zu „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Das Remake soll über eine bloße technische Überarbeitung hinausgehen und die Geschichte von Edward Kenway durch neue Charaktere und zusätzliche Erzählstränge erweitern.

Während Ubisoft bisher vor allem die technische Modernisierung betonte, präzisiert der aktuelle Leak die inhaltliche Tiefe des Projekts. Demnach wird das Spiel für das Jahr 2026 mit „neuen Charakteren und Geschichten“ modernisiert, um den Klassiker an heutige erzählerische Standards anzupassen. Dies bestätigt die Vermutung, dass Ubisoft das Remake nutzt, um Lücken im ursprünglichen Plot zu füllen und die Welt der Karibik lebendiger zu gestalten.

Expansion der Karibik

Der Leak beschreibt das Projekt als eine Version, die dem „Geist des Originals treu bleibt“, aber gleichzeitig substanzielle Neuerungen bietet.

Zusätzliche Cast-Mitglieder: Es sollen neue Figuren eingeführt werden, die in der ursprünglichen Fassung von 2013 nicht existierten. Dies könnten sowohl Verbündete auf der Jackdaw als auch neue Antagonisten innerhalb der Templer-Struktur sein.

Es sollen neue Figuren eingeführt werden, die in der ursprünglichen Fassung von 2013 nicht existierten. Dies könnten sowohl Verbündete auf der Jackdaw als auch neue Antagonisten innerhalb der Templer-Struktur sein. Erweiterte Narrationsstränge: Die Rede ist von „neuen Geschichten“. Das deutet darauf hin, dass bestehende Questreihen nicht nur verlängert, sondern durch komplett neue Neben- oder Hauptmissionen ergänzt werden.

Die Rede ist von „neuen Geschichten“. Das deutet darauf hin, dass bestehende Questreihen nicht nur verlängert, sondern durch komplett neue Neben- oder Hauptmissionen ergänzt werden. Fokus auf Edward Kenway: Trotz der Neuerungen bleibt der Fokus auf Edwards Entwicklung vom charismatischen Piraten zum Assassinen bestehen. Die neuen Inhalte sollen diesen Weg vermutlich nuancierter beleuchten.

Remake statt Remaster

Die Information über neue Story-Inhalte ist der entscheidende Beleg dafür, dass wir es hier mit einem vollwertigen Remake zu tun haben. Ein einfaches Remaster (wie etwa bei Assassin’s Creed III) würde keine neuen Skripts oder Voice-Recordings rechtfertigen.

Der Vergleich mit anderen modernen Remakes wie „Resident Evil 4“ oder „Dead Space“ liegt nahe: Ubisoft scheint das Ziel zu verfolgen, das Kern-Gameplay beizubehalten, aber die narrative Struktur zu verdichten. Dass gleichzeitig die Gegenwarts-Szenen gestrichen werden, wie in offiziellen Ankündigungen angedeutet, lässt darauf schließen, dass die gewonnene Spielzeit direkt in die neuen historischen Inhalte investiert wurde.

Dass „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ neue Story-Elemente erhält, ist die wichtigste Nachricht für alle, die das Original in- und auswendig kennen. Technisch war das Upgrade auf die Anvil-Engine (Shadows-Niveau) zu erwarten, aber die inhaltliche Erweiterung macht das Projekt erst zu einem echten Next-Gen-Erlebnis. Wer Edwards Reise geliebt hat, bekommt hier potenziell das „Director’s Cut“-Gefühl – sofern Ubisoft die neuen Schreiber mit derselben Sorgfalt besetzt hat wie das Originalteam.