Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Leak enthüllt neue Inhalte und große Gameplay-Änderungen

Assassin’s Creed IV: Black Flag gehört zu den wenigen Spielen, das viele Fans der Serie gerne noch einmal erleben möchten. Genau das bringt Ubisoft nun in eine ungewohnte Zwickmühle: ein Remake, das der Serie neuen Schwung geben soll, aber gleichzeitig ein Original, das für viele Fans als nahezu unantastbar gilt.

Dass Ubisoft seit geraumer Zeit an einer Neuauflage arbeitet, ist längst kein Geheimnis mehr. Spannender sind die Details, die in den vergangenen Monaten über Leaks, Datamines und informierte Insider ans Licht kamen. Und sie zeichnen ein Bild davon, was Assassin’s Creed Black Flag Resynced – der angeblich finale Name – tatsächlich werden soll.

Ein Remake zwischen Respekt und Neuausrichtung

Federführend arbeitet Ubisoft Singapur an der Neuauflage, das Studio, das mit Skull & Bones zwar zuletzt für Stirnrunzeln sorgte, aber seit Assassin’s Creed II entscheidende Teile der Seefahrt-Mechanik verantwortet. Unterstützt werden sie von den Studios in Frankreich, Serbien und Bordeaux, was zeigt, dass das Projekt groß genug ist, um mehr zu sein als ein bloßes Grafik-Upgrade.

Technisch basiert das Remake laut dem jüngsten Leak auf der neuesten Version der Anvil-Engine, die wir zuletzt in Assassin’s Creed Shadows gesehen haben. Damit sollten vor allem Beleuchtung, Wettereffekte und Wasserphysik einen spürbaren Sprung machen, weniger ein Wow-Moment, eher eine behutsame Modernisierung.

Interessant – oder kontrovers, je nachdem, wen man fragt – wird es beim Gameplay. Ubisoft orientiert sich spürbar an der RPG-Ausrichtung von Assassin’s Creed Odyssey und Assassin’s Creed Valhalla. Trefferpunkte, Schadenszahlen, Loot-Systeme, Ausrüstung mit Stats und sogar Build-Optimierung. Wer Assassin’s Creed Black Flag wegen seines schnellen, choreografierten Kampfsystems geliebt hat, dürfte hier erstmal schlucken.

Laut internen Anpassungen soll das RPG-Element zwar abgeschwächt werden, verschwinden wird es aber nicht. Das zeigt bereits, dass Ubisoft den Titel weniger als historisch genaues Remake sieht, sondern als moderne Neuinterpretation eines Klassikers im Stil der aktuellen Serienausrichtung.

Inhalte raus, neue rein

Ein größerer Einschnitt ist die vermeintliche Streichung der Gegenwartshandlung. Die Abschnitte bei Abstergo mit Tablet in der Hand waren sicher nicht das Highlight des Originalspiels, aber sie gaben dem Szenario Tiefe und verankerten Edward Kenways Abenteuer im großen Assassin’s Creed-Kosmos. Im Remake sollen sie komplett wegfallen.

Dafür plant Ubisoft rund vier Stunden neue Inhalte im historischen Teil, unter anderem ein mögliches Prologkapitel in England, Szenen mit Mary Read und Anne Bonny oder Elemente aus dem Webtoon Assassin’s Creed: Forgotten Temple. Ob das den Verlust der Gegenwartsstory kompensiert, bleibt abzuwarten.

Moderne Komfortfunktionen wie ladefreie Stadtwechsel, überarbeitete Menüs und eine aktivere, detailliertere Welt sollen das Paket abrunden. Der Titel soll laut Datamining „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ heißen – passend zu dem Ansatz, weniger neu zu erfinden und mehr neu abzustimmen. Die Enthüllung könnte bereits bei den Game Awards im Dezember erfolgen, spätestens aber im Januar. Als Release-Zeitraum visiert Ubisoft das erste Quartal 2026 an.

Der Kern von Assassin’s Creed Black Flag bleibt also unangetastet, doch die Richtung zeigt, dass Ubisoft das Piratenabenteuer in die moderne Assassin’s-Creed-Formel überführen möchte. Ob das ein logischer Schritt oder ein Identitätsbruch ist, wird am Ende die Fanbasis entscheiden.