Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Leak enthüllt neue Weltkarte

Ubisoft setzt beim Remake von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ auf die bewährte Karibik-Struktur, bohrt die Spielwelt aber durch begehbare Stadt-Areale und zusätzliche Schauplätze massiv auf. Wer gehofft hat, dass Edward Kenways Abenteuer auf der aktuellen Konsolengeneration mehr als nur ein grafisches Update wird, bekommt durch die neuesten Asset-Leaks nun handfeste Anhaltspunkte.

Der Kern der aktuellen Leaks zeigt das Kartenmaterial von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced„, das in zwei Varianten vorliegt. Während die Landmassen auf den ersten Blick dem Original von 2013 ähneln, steckt der Teufel im Detail: Ubisoft integriert neue, voll betretbare Gebiete, darunter eine deutlich erweiterte Version von Havanna.

Die Weltkarte im Check

Die durchgesickerten Marketing-Assets bestätigen, dass das grundlegende Layout der Karibik erhalten bleibt. Das ist eine gute Nachricht für die Authentizität, doch die Größe scheint sich verschoben zu haben. Interessant ist hierbei die Bestätigung, dass Städte wie Havanna nicht mehr nur Kulisse oder Schlauch-Areale sind, sondern als tiefgreifend integrierte Gebiete neu gestaltet wurden.

Creative Director Paul Fu hat klargestellt, dass Ressourcen nicht in den damals eher mäßig populären Multiplayer fließen. Stattdessen konzentriert sich das Team auf „Edwards interne Konflikte“. Das spiegelt sich auch in den Modern-Day-Abschnitten wider, die neue Story-Momente erhalten sollen, die jedoch nicht spielbar sind. Dass der Fan-Favorit Freedom Cry (Adéwalés DLC) nach aktuellem Stand fehlt, ist allerdings ein herber Schlag für die Vollständigkeit des Pakets.

Here are some Exclusive Assets for Assassin's Creed Black Flag Resynced, featuring in-game icons, maps, backgrounds, key art, and upcoming updates.



Thanks to Ubisoft for providing me with these assets. pic.twitter.com/q5VOWHUa62 — Zephryss⛩️ (@TheRealZephryss) April 24, 2026

Ubisoft verlangt 60 EUR für die Standard-Version. Das ist für ein Remake ohne den umfangreichen Story-DLC Freedom Cry eine mutige Ansage. Der Mehrwert muss also zwingend aus den neuen Inhalten wie der Quest „Blackbeard’s Treasure“ und den erweiterten Stadtgebieten kommen. Wenn das Waffen-Handling und die Schiffs-Physik spürbar modernisiert wurden, könnte die Rechnung aufgehen.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ sieht nach einem technisch sauberen Remake aus, das die Atmosphäre des Originals perfekt einfängt. Die Entscheidung, neue Gebiete wie das erweiterte Havanna hinzuzufügen, zeigt, dass Ubisoft nicht nur die Texturen hochschraubt. Dennoch trübt das Fehlen des Adéwalé-DLCs das Gesamtbild für Komplettisten. Es wird kein völlig neues Spiel, aber vermutlich die definitiv beste Art, die goldene Ära der Piraten zu erleben.

Wie wichtig sind euch die neuen Stadt-Gebiete wie Havanna – wiegt das für euch den fehlenden Freedom Cry DLC auf?