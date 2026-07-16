Assassin’s Creed Black Flag Resynced: New Game Plus offiziell bestätigt

Ubisoft bringt New Game Plus für „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Game Director Richard Knight bestätigte das heißersehnte Feature offiziell in einem Interview mit dem YouTuber JorRaptor.

Piraten fangen von vorne an, aber mit voller Ausrüstung

Das Remake ist kaum auf dem Markt, da verlangt die Community schon nach Nachschub. Völlig zurecht. Wer die Karibik einmal komplett umgegraben hat, will seine hart verdienten Upgrades für die Jackdaw und Edward nicht einfach verlieren. Ein New Game Plus gab es im originalen „Assassin’s Creed Black Flag“ von 2013 nie. Das ändert sich jetzt.

Die Entwickler arbeiten bereits aktiv an der Umsetzung. Dass es so schnell geht, hat einen einfachen Grund: Die Technik steht schon. Das Team bedient sich direkt beim Code von „Assassin’s Creed Shadows“. Dort ist das Feature bereits integriert. Ein cleverer Schachzug von Ubisoft. Ressourcen sparen, Spieler glücklich machen. Win-win für alle.

Einen Haken gibt es allerdings. Ein konkretes Release-Datum fehlt noch. Knight hofft auf eine baldige Veröffentlichung, da das Feature ganz oben auf ihrer Prioritätenliste steht. Aber Gut Ding will Weile haben. Bis es soweit ist, wartet das Update 1.04, das heute im Laufe des Tages erscheint.

Spannend wird die Frage nach den Belohnungen. In „Assassin’s Creed Shadows“ gab es exklusive Waffen für einen zweiten Durchgang. Das wünscht sich der Game Director auch für „Assassin’s Creed Black Flag“. Die Sache ist nur noch nicht beschlossene Sache. Neue Säbel oder Pistolen bedeuten neue 3D-Modelle. Und das kostet Zeit. Hoffen wir, dass sie sich diese Zeit nehmen. Schlechte Belohnungen wie in „Assassin’s Creed Shadows“, die dem Spieler am Ende nur das In-Game-Gold aus der Tasche gezogen haben, braucht nämlich niemand.

Ein echter Mehrwert?

Für Langzeit-Piraten ist das die beste Nachricht seit dem Launch. „Assassin’s Creed Black Flag“ lebt von seiner Progression, dem Aufrüsten des Schiffes und dem Gefühl, mächtiger zu werden. Das alles noch einmal in den Story-Missionen von Anfang an zu spüren, wertet das Remake massiv auf. Es zeigt, dass Ubisoft dieses Mal auf die Community hört. Hoffentlich lernen sie aus den Fehlern von „Assassin’s Creed Shadows“ und liefern vernünftige Belohnungen, die den Grind auch wert sind.

Wie sieht es bei euch aus: Würdet ihr für ein New Game Plus direkt eine zweite Reise mit Edward starten, oder reicht euch ein einziger, fetter Spieldurchgang in der Karibik?