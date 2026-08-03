Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Patch 1.0.6 lässt das Blasrohr verschwinden

Ubisoft veröffentlicht am 4. August 2026 um 16:00 Uhr MESZ das Title Update 1.0.6 für „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Der Patch bringt neben der Deaktivierung visueller Ausrüstungsteile eine Verdopplung der Autosave-Slots sowie gezielte Anpassungen an PSSR und Downloadgrößen von bis zu 15,2 GB.

Das von Teilen der Community seit dem Launch kritisierte optische Detail ist Geschichte: Die Inventar-Option zur Deaktivierung des Blasrohrs auf Edwards Rücken ist das prominenteste Feature von Patch 1.0.6. Wer das Werkzeug im Menü ausblendet, behält die Funktionalität im Kampf, bereinigt aber die Silhouette der Spielfigur.

Relevanter ist die Erweiterung des Autosave-Systems von fünf auf zehn Slots. Damit adressiert Entwickler Ubisoft die Gefahr, sich durch fehlerhafte Skript-Trigger bei Quests den Spielstand unbrauchbar zu machen.

Technische Schieflage bei den Update-Größen

Unter der Haube unterscheidet sich der Aufwand je nach Plattform drastisch. Während PC-Spieler auf Steam mit schlanken 1,8 GB (3,7 GB bei der Uplay/Ubisoft Connect-Version) bedient werden, schlägt der Patch auf der PlayStation 5 mit 5,03 GB zu Buche. Die Xbox Series X|S sprengt den Rahmen völlig: Microsofts Konsole verlangt einen Download von 15,2 GB – mehr als das Dreifache der PS5-Fassung. Ursache hierfür ist das Daten-Packaging von Microsoft, das bei Änderungen oft komplette Archivblöcke statt reiner Deltas austauscht.

Plattform Patch-Größe Steam 1,8 GB PC (Ubisoft Connect) 3,7 GB PlayStation 5 5,03 GB Xbox Series X|S 15,2 GB

Spezifisch auf der PS5 Pro behebt der Patch ein technisches Versäumnis: Bisher griff die KI-gestützte Upscaling-Technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) nicht korrekt, wenn ein Nutzerkonto zuvor auf einer Standard-PS5 verwendet wurde. PC-Spieler wiederum erhalten eine Fixierung für die Cutscenes, die bei benutzerdefinierten Grafik-Presets unbegründet auf 30 FPS limitiert wurden.

Bugfixes für Parkour, KI und Quest-Blocker

Inhaltlich beseitigt das Update eine lange Liste an Skript- und Kollisionsfehlern. Behoben wurden unter anderem:

Spiellogik: Keine ungewollten Takedowns mehr beim Überspringen von Gegnern; Beine-Weggrätschen funktioniert wieder bei aufmerksamen Wachen.

Keine ungewollten Takedowns mehr beim Überspringen von Gegnern; Beine-Weggrätschen funktioniert wieder bei aufmerksamen Wachen. Schiffskämpfe: Das Rammen der Jackdaw richtet nun auch aus spitzen Winkeln verlässlich Schaden an. Der Fehler um fälschlicherweise überfeine Preise für das Kraken-Steuerrad wurde korrigiert.

Das Rammen der Jackdaw richtet nun auch aus spitzen Winkeln verlässlich Schaden an. Der Fehler um fälschlicherweise überfeine Preise für das Kraken-Steuerrad wurde korrigiert. Quest-Blocker: Die verschwundenen Maya-Steine im Vorfeld der Mission „Overrun and Outnumbered“ wurden repariert, sodass die Maya-Rüstung jetzt durchgängig erreichbar bleibt.

Update 1.0.6 ist ein klassischer Wartungspatch, der dringende Detailfehler beseitigt. Die optische Ausblendung des Blasrohrs erfüllt einen verbreiteten Community-Wunsch, wogegen die Verdopplung der Autosave-Slots echten Mehrwert für die Stabilität des Spielfortschritts bringt. PS5-Pro-Besitzer bekommen endlich das versprochene PSSR-Feature geliefert. Xbox-Nutzer müssen den Komfortgewinn allerdings mit einem unnötig aufgeblähten Download bezahlen.

Die vollständigen Patch Notes hat Ubisoft unter diesem Link bereitgestellt.