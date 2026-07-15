Ubisoft veröffentlicht am 16. Juli 2026 den ersten großen Patch 1.04 für das frisch erschienene PS5-Remake „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Der Download ist 2,44 Gigabyte groß und konzentriert sich vor allem auf die Beseitigung von Spielfehlern und die Verbesserung der Performance.

Piratenleben ohne Schiffsverlust

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ kam vergangene Woche richtig gut bei uns im Review an, weil die Karibik-Atmosphäre im neuen Grafikgewand einfach zündet. Aber die Technik lief zum Start nicht überall rund.

Wer die Jackdaw im Dock upgraded, musste bisher bangen, ob sein Schiff danach einfach komplett verschwindet. Edward stand dann buchstäblich auf dem Trockenen. Ein absolut absurder Bug für ein Piratenspiel. Patch 1.04 schafft hier endlich Abhilfe.

Auch das Kampfsystem und die Fortbewegung bekommen dringend nötigen Feinschliff. Bisher konntet ihr euch mit aktiviertem fortgeschrittenem Parkour durch einen unabsichtlichen Doppelsprung quasi wie ein Superheld durch die Kolonialstädte bewegen. Das ist jetzt vorbei. Ubisoft schraubt den Realismus wieder ein Stück nach oben.

Zudem wurden frustrierende Fehler beim Harpunieren behoben. Wenn euch der tödliche Schwanzschlag des Buckelwals bisher trotz Ausweichmanöver erwischt hat, lag das nicht an eurem fehlenden Skill, sondern am Code. Jetzt funktioniert das Ausweichen wieder sauber.

Die 5 wichtigsten Patch-Highlights

Die Jackdaw bleibt im Dock: Das Schiff verschwindet nach Upgrades nicht mehr spurlos aus dem Spiel.

Das Schiff verschwindet nach Upgrades nicht mehr spurlos aus dem Spiel. Keine unendlichen Doppelsprünge: Der fehlerhafte „Double Jump“ beim erweiterten Parkour wurde komplett entfernt.

Der fehlerhafte „Double Jump“ beim erweiterten Parkour wurde komplett entfernt. Faireres Harpunieren: Dem tödlichen Schwanzschlag des Buckelwals lässt sich nun fehlerfrei ausweichen.

Dem tödlichen Schwanzschlag des Buckelwals lässt sich nun fehlerfrei ausweichen. Bessere Performance & Stabilität: Generelle Optimierungen für ein flüssigeres Spielerlebnis auf der PS5.

Generelle Optimierungen für ein flüssigeres Spielerlebnis auf der PS5. Kampf-Hilfe gegen El Tiburon: Einblendung von klaren Hinweisen, wie man die Verteidigung des Bosses durchbricht.

Das Update liefert keine neuen Inhalte, ist aber die dringend nötige Pflichtaufgabe für Ubisoft. Die behobenen Fehler waren teilweise echte Spielverderber. Dass Savegames jetzt stabiler laden und Quests nicht mehr durch unsichtbare Animus-Wände blockiert werden, macht den ohnehin starken Remake-Trip jetzt deutlich runder. Wer wegen der Launch-Bugs gezögert hat, kann ab morgen bedenkenlos die Segel setzen.

Seid ihr schon auf Kaperfahrt in der Resynced-Version oder haben euch die Berichte über verschwindende Schiffe und fehlerhafte Quests bisher abgeschreckt? Schreibt es mir in die Kommentare!