Assassin’s Creed Black Flag Resynced: PEGI-Leak „bestätigt“ Remake

Die Gerüchte rund um Assassin’s Creed Black Flag Resynced bekommen neuen Rückenwind. Nachdem der Name des Remakes bereits über Datamining aus Assassin’s Creed Shadows ans Licht kam, sorgt nun die PEGI für die nächste Eskalationsstufe.

Das europäische Ratingboard hat das Spiel offiziell eingestuft, wohlgemerkt, bevor Ubisoft überhaupt eine Ankündigung vorgenommen hat. Ein solches „Vorschatten“-Rating passiert bei Ubisoft nicht zufällig. Es ist traditionell ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein Reveal unmittelbar bevorsteht.

PEGI-Rating bringt neue Dynamik in die Black-Flag-Gerüchte

Offiziell listet PEGI noch keine Plattformen, ein typischer Schritt, wenn Publisher die finale Marketingstrategie bis zum Event zurückhalten. Aber allein die Tatsache, dass der Titel in den Systemen aufgetaucht ist, sagt genug. Ubisoft bereitet sich sichtbar auf die ersten öffentlichen Schritte vor, und die Timing-Frage stellt sich fast nicht mehr.

Mit den Game Awards am 11. Dezember steht ein globales Event vor der Tür, das Ubisoft seit Jahren gezielt nutzt, um größere Projekte ins Rampenlicht zu schieben. Wenn Assassin’s Creed Black Flag Resynced dort nicht auftaucht, wäre das schon fast die größere Überraschung.

Der PEGI-Fund wirkt deshalb wie die Bestätigung dessen, was bereits in den Leaks angedeutet wurde. Reddit-User hatten vor wenigen Tagen einen Textbaustein in den Lokalisierungsdateien von Assassin’s Creed Shadows entdeckt, den typischen AC-Hinweis auf fiktionale Inhalte. Dieser trug bereits den finalen Namen Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Dass nun die PEGI nachzieht, macht den Leak im Grunde „offiziell durch die Hintertür“.

Assassin's Creed Black Flag Resynced is now showing on the PEGI website. Truly the worst kept secret in gaming right now. ANNOUNCEMENT IMMINENT!



Credit to @CorkbenYT for finding this pic.twitter.com/aaAb6dBqeS — The Hidden One (@TheHiddenOneAC) December 9, 2025

Release in greifbarer Nähe

Spannend ist, was dieser Schritt über den Entwicklungsstand verrät. PEGI-Einstufungen erfolgen meist vergleichsweise spät, wenn der Kerninhalt steht und nur noch Feintuning aussteht. Das würde zu den internen Plänen passen, wonach Ubisoft das Remake bis spätestens März 2026 veröffentlichen will. Der Zeitraum, in dem die Franchise traditionell stark performt. Dass das Spiel damit in direkte zeitliche Nähe zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence rückt, zeigt außerdem: Ubisoft plant ein dichtes Q1.

Für Fans ist dieser PEGI-Schritt mehr als ein Verwaltungsdetail. Er ist die Bestätigung, dass eines der beliebtesten Assassin’s Creed-Spiele der letzten 15 Jahre tatsächlich seine moderne Rückkehr antritt, und dass wir nur noch wenige Tage davon entfernt sein könnten, den ersten Trailer zu sehen. Wenn Ubisoft seine üblichen Muster fortsetzt, ist die Bühne der Game Awards quasi gesetzt.

Black Flag kommt zurück. Jetzt ist es nicht mehr nur ein Leak, es ist ein Countdown.