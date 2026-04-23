Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Bilder & Preise für Collector’s und Standard-Version geleakt

Ubisoft setzt den Preis für die Collector’s Edition von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ auf 199,99 EUR fest, während die Standard-Version („Launch Edition“) für knapp 60 EUR in den Handel kommt.

Das am 9. Juli 2026 erscheinende Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird in zwei physischen Varianten erhältlich sein. Während die Launch Edition preislich unter dem aktuellen AAA-Standard von 70 bis 80 EUR bleibt, knackt die Collector’s Edition mit den bereits geleakten Inhalten wie der Edward-Kenway-Statue die 200-Euro-Marke.

Die Preisstruktur im Detail

Die nun durch den PlayStation Plus-Leaker billbil-kun bekannt gewordenen Preise bestätigen die Vermutungen über die Positionierung des Titels. Ubisoft verzichtet bei der Standard-Version auf den „Vollpreis-Aufschlag“ moderner Neuveröffentlichungen, was vermutlich auf den Wegfall des Multiplayers und der DLC-Inhalte zurückzuführen ist.

Die Preise im Überblick:

Launch Edition: 59,99 € / $59.99 / £49.99

59,99 € / $59.99 / £49.99 Collector’s Edition: 199,99 € / $199.99 / £174.99

🚨 PRICING REVEAL 🚨



Everyone saw the content of Assassin's Creed Black Flag Resynced Collector's Edition, but here is the full pricing for physical copies:



Launch Edition: $59.99 / 59,99€ / 49.99£

Collector's Edition: $199.99 / 199,99€ / 174.99£



Release Date : 9 July 2026 pic.twitter.com/l0xO09lRBx — billbil-kun (@billbil_kun) April 23, 2026

Mit 60 EUR für die Launch Edition ordnet Ubisoft das Spiel eher als umfangreiches technisches Remake (ähnlich wie The Last of Us Part I) ein, statt es als komplett neues Service-Game zu vermarkten. Spieler erhalten für diesen Preis die technisch modernisierte Kampagne inklusive der neuen Lore-Inhalte rund um den Animus.

Die Collector’s Edition für knapp 200 EUR richtet sich derweil strikt an Hardcore-Fans. Im Vergleich zu früheren Ubisoft-Editionen, die oft für 150 bis 160 EUR starteten, markiert dieser Preis eine deutliche Steigerung. Käufer zahlen hier einen signifikanten Aufpreis für die physische Statue und das Lore-Notizbuch, da der digitale Mehrwert aufgrund fehlender Season Passes gering ausfällt.

Für Gelegenheitsspieler ist die Launch Edition die wirtschaftlich sinnvollere Wahl, da sie den vollen story-relevanten Umfang bietet. Sammler müssen hingegen abwägen, ob die haptischen Beigaben wie die Edward-Figur den dreifachen Preis der Standard-Version rechtfertigen, zumal keine zusätzlichen Gameplay-Inhalte exklusiv an die teure Edition gebunden sind.

60 EUR für ein Singleplayer-Remake ohne Multiplayer sind eine Ansage, aber im aktuellen Marktumfeld vertretbar, wenn die technische Politur stimmt. Die 200 EUR für die Collector’s Edition sind hingegen ein stolzer Preis für eine IP, die viele Spieler bereits im Schrank stehen haben. Hier wird die Verarbeitungsqualität der Statue darüber entscheiden, ob das Paket seinen Preis wert ist oder ob man hier nur für die Nostalgie zur Kasse gebeten wird.

Offizielle Details folgen heute Abend ab 18 Uhr beim großen Reveal-Showcase.