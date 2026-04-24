Ubisoft bringt „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ am 9. Juli 2026 als Remake-Version zurück und setzt dabei auf die aktuelle Anvil-Engine sowie tiefgreifende Gameplay-Verbesserungen. Besonders PS5-Spieler profitieren von dedizierten Grafikmodi und moderner Technik wie PSSR 2 und Raytracing.

Ubisoft Singapore nutzt die technische Basis von „Assassin’s Creed Shadows“, um die Karibik mit Raytracing, komplett neuer Wasser-Physik und modernisierten Parkour-Mechaniken ins Jahr 2026 zu holen. Die Details haben wir hier zusammengefasst.

Die PS5 Pro im Fokus

Für uns Konsolenspieler ist die wichtigste Nachricht: Das 30-FPS-Korsett der alten Tage ist Geschichte. Ubisoft liefert auf der PlayStation 5 direkt drei verschiedene Modi aus:

Performance-Modus: Saubere 60 FPS für flüssige Säbelkämpfe.

Saubere 60 FPS für flüssige Säbelkämpfe. Fidelity-Modus: 30 FPS, dafür inklusive Raytracing-Reflektionen auf dem Wasser.

30 FPS, dafür inklusive Raytracing-Reflektionen auf dem Wasser. Balanced-Modus: 40 FPS für Besitzer eines 120Hz-Displays – oft der Sweetspot zwischen Optik und Spielgefühl.

Besitzer einer PS5 Pro bekommen zusätzlich „Enhanced PSSR“, was schärfere Bilder bei hohen Frameraten verspricht. Dass Raytracing Global Illumination in allen Modi Standard ist, zeigt, wie ernst Ubisoft das visuelle Upgrade nimmt. Die Micropolygon-Technik und das PBR-System sorgen dafür, dass Texturen wie Holz, Sand und Stoff endlich realistisch auf Lichteinfall reagieren.

Mehr als nur hübsche Wellen

Wer das Original kennt, weiß, dass der Parkour manchmal hakelig war. Hier setzt „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ an. Mit manuellen Sprüngen und Side-Ejects wird die Steuerung direkter, was Edward deutlich agiler macht. Besonders spannend finde ich die Neuerungen im Stealth-Bereich. Wir können uns nun überall hinhocken – eine Mechanik, die 2013 schmerzlich vermisst wurde – und sogar überall abtauchen, um Schiffe ungesehen zu entern.

Das Kampfsystem wurde ebenfalls angefasst. Ein neues, parry-basiertes System und Quick-Fire-Optionen für die Pistole sollen die Kämpfe wuchtiger machen. Das ist bitter nötig, da das alte „Kontern und Töten“-Prinzip heute kaum noch jemanden hinter dem Ofen hervorlockt.

Die Karibik als lebendige Kulisse

Dank des „Atmos“-Systems und der überarbeiteten Wasser-Physik wirkt die Spielwelt dynamischer. Zerstörbare Objekte, im Wind wehende Segel und Kokosnüsse, die bei Sturm über den Strand rollen, klingen nach genau den Details, die die Immersion steigern. Dass Matt Ryan und der restliche Original-Cast für neue Szenen zurückgekehrt sind, gibt dem Ganzen den nötigen Vibe eines echten Herzensprojekts und nicht nur eines schnellen Cashgrabs.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ könnte das definitive Piraten-Epos werden, das wir uns seit Jahren wünschen. Die Kombination aus der Nostalgie des besten Ableger und der modernen Technik von „Assassin’s Creed Shadows“ ist ein starkes Argument. Skeptisch bleibe ich nur bei den neuen „Demolitionist“-Gegnern und der Frage, ob das Balancing der neuen Waffen das klassische Spielgefühl nicht verwässert. Für Fans von Edward Kenway ist dieses Paket ein Pflichtkauf, besonders wegen der technischen Generalüberholung.