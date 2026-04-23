Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Release & Collector’s Edition im Überblick

Ubisoft veröffentlicht das Remake von „Assassin’s Creed Black Flag“ am 9. Juli 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S in drei verschiedenen Editionen. Die Neuauflage basiert auf der aktuellen Anvil-Engine und wird neben grafischen Upgrades auch mechanische Änderungen am Kampfsystem, Stealth und Parkour sowie zusätzliche narrative Inhalte bieten.

Drei Editionen und Vorbesteller-Boni im Detail

Ubisoft bietet das Spiel in unterschiedlichen Ausführungen an, wobei Vorbesteller unabhängig von der gewählten Version das „Blackbeards Blutrotes Paket“ (Kostüm, Schwerter, Pistolen) erhalten.

Standard / Launch Edition (59,99 €): Die physische Launch Edition im Handel enthält zusätzlich zum Spiel ein 34-seitiges Artbook und ein Weltkarten-Poster. | hier vorbestellen

Die physische Launch Edition im Handel enthält zusätzlich zum Spiel ein 34-seitiges Artbook und ein Weltkarten-Poster. | hier vorbestellen Deluxe Edition (69,99 €, rein digital): Enthält das „Meisterassassine-Charakterpaket“ sowie das „Meisterasssassine-Maritimpaket“.

Enthält das „Meisterassassine-Charakterpaket“ sowie das „Meisterasssassine-Maritimpaket“. Collector’s Edition (199,99 €): Beinhaltet die digitalen Inhalte der Deluxe Edition sowie eine 31 cm große Edward Kenway Statue, eine Metallbrosche, ein SteelBook und eine Stoff-Weltkarte.

Im Gegensatz zu einem einfachen Remaster wird „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ unter der Leitung von Ubisoft Singapur von Grund auf neu entwickelt. Der Wechsel auf die moderne Anvil-Engine ermöglicht eine Überarbeitung der Seeschlachten und ein paradenbasiertes Kampfsystem, das sich deutlich vom ursprünglichen Counter-Button-Gameplay des Originals unterscheiden dürfte.

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Ein strategischer Anker für Ubisoft

Dass Ubisoft Singapur die Leitung übernimmt, ist konsequent: Das Studio ist federführend bei der Entwicklung der maritimen Technologie innerhalb des Konzerns (u.a. Skull and Bones). „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ gilt in der Community als einer der stärksten Ableger, weshalb ein Remake ein geringeres kommerzielles Risiko darstellt als eine neue IP. Die Preisgestaltung von rund 60 EUR für die Standardversion ordnet das Projekt eher als „Premium-Remake“ denn als Budget-Release ein.

Das Remake ist mehr als ein Grafik-Update. Durch die Integration neuer Stealth- und Parkour-Elemente wird das Spielgefühl an moderne Standards angepasst. Für Spieler bedeutet das: Wer das Original aufgrund der damals hakeligen Steuerung gemieden hat, bekommt hier eine technisch zeitgemäße Einstiegshilfe. Käufer sollten jedoch abwägen: Die physische Launch Edition bietet zum gleichen Preis wie die digitale Standardversion einen echten Mehrwert durch das Artbook.

Umfassende Details zur Neuauflage gibt es in unserer Vorschau zum Spiel.