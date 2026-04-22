Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Remake erhält actionorientiertes Kampfsystem

Ubisoft überarbeitet das Kampfsystem für das Remake von „Assassin’s Creed Black Flag“ grundlegend und ersetzt die klassische Konter-Mechanik durch ein schnelleres, actionorientiertes System mit Kombo-Ketten. Das geht aus geleakten Infos des kürzlichen Preview-Events hervor.

Das unter dem Titel „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ geführte Remake bricht mit der spielerischen DNA des Originals von 2013. Laut internen Präsentationsunterlagen wurde das Kampfsystem vollständig transformiert, um eine höhere Dynamik und Fluidität zu erreichen. Während das Original stark auf defensives Abwarten und sofortige Counter-Kills setzte, rücken im Remake aktive Angriffsketten und eine direkte Steuerung der Waffenarten in den Fokus.

Abkehr vom Konter-Fokus hin zu Fluidität

Die Kernänderung betrifft den Rhythmus der Auseinandersetzungen. Edward Kenway agiert in „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ deutlich agiler. Das System basiert nun auf folgenden Säulen:

Überarbeitete Trefferdynamik: Angriffe und Kombos werden schneller ausgeführt. Ein präziser Parade-Moment („Perfect Parry“) öffnet den Gegner weiterhin für einen Instant-Kill, lässt sich nun aber direkt mit bis zu vier Ketten-Attentaten („Chained Takedowns“) verbinden.

Angriffe und Kombos werden schneller ausgeführt. Ein präziser Parade-Moment („Perfect Parry“) öffnet den Gegner weiterhin für einen Instant-Kill, lässt sich nun aber direkt mit bis zu vier Ketten-Attentaten („Chained Takedowns“) verbinden. Visuelle Indikatoren: Wie in modernen Action-Titeln signalisieren farbige Effekte den Typ und die Gefahr eines gegnerischen Angriffs, inklusive nicht blockbarer Attacken.

Wie in modernen Action-Titeln signalisieren farbige Effekte den Typ und die Gefahr eines gegnerischen Angriffs, inklusive nicht blockbarer Attacken. Dual-HUD-Interface: In den unteren Bildschirmecken befinden sich Menüs zum schnellen Wechsel zwischen Doppelschwertern, Pistolen, Wurfmesser und der versteckten Klinge, was den Spielfluss bei Waffenwechseln aufrechterhalten soll.

Zusätzlich zur Kampfmechanik betont die geleakte Präsentation eine stärkere Einbindung der Umgebung. Spieler können Wände, Vorsprünge und zerstörbare Objekte aktiv in den Kampf einbeziehen. Dies deutet darauf hin, dass die Level-Architektur für das Remake angepasst wurde, um mehr vertikale und situative Vorteile zu bieten als das ursprüngliche, eher statische Design.

Im Vergleich zum Original zeigt sich hier der deutliche Einfluss der neueren RPG-Ableger (Origins, Odyssey, Valhalla), ohne jedoch die vollständige RPG-Struktur zu übernehmen. Es bleibt ein Action-Adventure, nutzt aber die technische Basis modernerer Engines für Trefferfeedback und Animationsphasen.

Rückkehr von Matt Ryan und Wegfall alter Schwächen

Positiv ist ebenfalls, dass Matt Ryan als Synchronsprecher für Edward Kenway zurückkehrt. Neben dem Kampf werden laut Quelle auch die oft kritisierten Verfolgungs- und Abhörmissionen des Originals überarbeitet. Diese galten 2013 als pacing-hemmend und dürften in der Remake-Fassung gestrafft oder mechanisch variiert werden.

Die Umstellung auf ein actionorientiertes System ist ein echter Gewinn. Puristen könnten die strategische Trägheit des alten Systems vermissen, doch technisch ist der Schritt notwendig: Das „Warten auf den Konter“ wirkt im Jahr 2026 veraltet. Für Käufer bedeutet das eine modernisierte Spielerfahrung, die den Fokus auf Skill und Reaktionsgeschwindigkeit legt, anstatt auf das bloße Auswendiglernen von Gegneranimationen. Der Erfolg wird davon abhängen, ob das Trefferfeedback die Wucht der Seesoldaten-Kämpfe transportieren kann.