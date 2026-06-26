Das Review-Embargo für „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ fällt am 8. Juli 2026 um 12:00 Uhr mittags deutscher Zeit (CEST) und damit exakt einen Tag vor dem offiziellen Release des Remakes. Das bestätigte der Publisher mit dem Verteilen der Testmuster am heutigen Freitag.

Wer das Spiel vorbestellt hat, erfährt also erst 24 Stunden vor dem Launch, ob Ubisoft die Modernisierung des hauseigenen Piraten-Klassikers von 2013 technisch sauber umgesetzt hat. Ein Embargo so kurz vor der Veröffentlichung ist in der Branche Standard, lässt den Käufern aber kaum Zeit, auf die Kritiken zu reagieren. Punkt.

Der Zeitplan für die Testberichte

Ubisoft setzt bei dem Remake auf eine weltweit simultane Freischaltung der Reviews. Durch die Zeitverschiebung verschiebt sich die Uhrzeit je nach Region, der Tag bleibt jedoch identisch. In den USA gehen die Artikel am frühen Morgen online, während der europäische Markt zur Mittagszeit bedient wird.

Pazifische Zeit (PT): 03:00 Uhr (8. Juli)

03:00 Uhr (8. Juli) Östliche Zeit (ET): 06:00 Uhr (8. Juli)

06:00 Uhr (8. Juli) Britische Sommerzeit (BST): 11:00 Uhr (8. Juli)

11:00 Uhr (8. Juli) Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST): 12:00 Uhr (8. Juli)

Hinter der technischen Neuauflage steckt ein riesiger Apparat, wie von Ubisoft gewohnt. Insgesamt 15 Ubisoft-Studios sind an der Entwicklung von Resynced beteiligt. Das ist selbst für Ubisoft-Verhältnisse eine enorme Zahl, die zeigt, wie viel strategisches Gewicht auf diesem Projekt lastet.

Nach den schwachen Zahlen von Skull & Bones, das intern als „AAAA“-Titel angepriesen wurde, aber spielerisch enttäuschte, braucht der Publisher dringend ein fehlerfreies Produkt. Das Fundament steht. Das Gameplay von 2013 war wegweisend für das gesamte Franchise. Doch die schiere Anzahl der beteiligten Studios birgt Risiken für die technische Kohärenz, insbesondere bei der Optimierung für verschiedene Konsolen-Architekturen.

Das kurze Zeitfenster zwischen Test-Embargo und Release ist kein automatisches Warnsignal, erzwingt aber Vorsicht. Ubisoft muss beweisen, dass die 15 Studios funktionierenden Code abgeliefert haben und kein technisches Stückwerk. Vorbesteller sollten die Füße stillhalten. Die zwölf Stunden bis zum Launch am 9. Juli reichen völlig aus, um die Performance-Analysen zu lesen und eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen.