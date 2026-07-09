„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist ein vollwertiges technologisches Remake auf Basis der aktuellen Anvil-Engine, das Raytracing-Global-Illumination (RTGI) auf allen Konsolen standardisiert. Digital Foundry schaut im aktuellen Tech-Check unter die Haube und zeigt, dass Ubisoft fast durchweg abliefert.

Ubisoft ersetzt laut DF nahezu sämtliche originale Assets durch neue Geometrie mit physikalisch basiertem Rendering (PBR) sowie Mikropolygon-Detaillierung. Die visuelle Dichte in Städten wie Havanna übertrifft laut Entwicklerangaben die Kulissen von „Assassin’s Creed Shadows“ deutlich.

Mikropolygone und dynamische Welten

Der Wechsel der Engine-Basis verschiebt die Geometriegrenzen messbar. Während das Original von 2013 für PS3 und Xbox 360 konzipiert war, nutzt das Remake exzessiv Tesselation für Bodenstrukturen und dichte Charaktermodelle mit Subsurface Scattering sowie strähnenbasiertem Haar. Umgebungsgegenstände reagieren physikalisch korrekt und zerbersten bei Kollisionen.

Die Animationen kombinieren alte Motion-Capture-Daten mit modernen Systemen. Entwickler mussten die alten Daten manuell an die komplexere Geometrie anpassen. Stoffe und Schiffssegel agieren über ein neues dynamisches Physiksystem direkt auf Bewegungen.

Die Raytracing-Architektur im Detail

Ubisoft erzwingt RTGI in sämtlichen Grafikmodi auf allen Konsolen, einschließlich der Xbox Series S. Inspiriert von der extrem performanten Software-Lösung aus Doom: The Dark Ages läuft die globale Beleuchtung im Performance-Modus der Basis-PS5 in einer reduzierten Auflösung von 1/16 (ein Viertel pro Achse). Ohne Filterung erzeugt dies extremes Rauschen. Die temporale Entstörungs-Pipeline fängt das Defizit im finalen Bild jedoch fast vollständig auf. Punkt.

Raytracing-Reflektionen bleiben hardwareabhängig gestaffelt. Die PS5 Pro-Version berechnet diese in der Performance-Stufe mit Viertel-Auflösung, während die Standard-PS5 und die Xbox Series X RT-Reflektionen nur im Balanced- (40 fps) und Fidelity-Modus (30 fps) aktivieren. Im 60-fps-Modus der Standardkonsolen sowie auf der Series S schaltet das Spiel komplett auf Screen-Space-Reflections (SSR) und Cube-Maps um.

Wasser-Simulation und Gameplay-Struktur

Das maritime Kernfeature wurde grundlegend reformiert und verzichtet nun auf Hardware-Tesselation. Eine reine Compute-Shader-Lösung generiert das dynamische Gitternetz des Meeres. Schaumbildung wird phasenweise simuliert und zerfällt physikalisch korrekt, während die Lichtstreuung (Subsurface Scattering) direkt auf den Einfallswinkel der Sonne in die Wellenfronten reagiert. Seichtes Wasser nutzt eine zusätzliche Screen-Space-Fluidsimulation um bewegte Objekte herum.

Strukturell entfallen sämtliche Ladezeiten beim Betreten großer Städte. Die separate Inselstruktur des Originals wurde in eine zusammenhängende Open World überführt. Spielerisch implementiert Ubisoft freies Ducken, ein modernisiertes Parkour-System und Kampfanpassungen auf dem Niveau aktueller Serienteile, wie auch in unserem Review festgehalten. Die First-Person-Abstergo-Sequenzen der Gegenwart sowie repetitive Verfolgungsmissionen wurden vollständig gestrichen oder ersetzt.

PS5-Performance und Auflösungs-Targets

Das Spiel nutzt eine weiterentwickelte temporale Hochskalierung (TAU) der Anvil-Engine. Die dynamischen Auflösungsziele (DRS) sind klar definiert. Der Performance-Modus visiert 1080p bei stabilen 60 fps an, reduziert jedoch die Haardetails und die Vegetationsbeleuchtung. Der Balanced-Modus zielt auf 1280p bei 40 fps, während der Fidelity-Modus 1440p bei 30 fps liefert. Die Bildrate bleibt in ersten Testszenarien absolut stabil.

Ubisoft liefert ein echtes Vorzeige-Remake, das die PS5-Hardware effizienter ausreizt als das technisch unruhigere Assassin’s Creed Shadows. Für Spieler bedeutet das: Die native Bildauflösung sinkt zwar zugunsten der rechenintensiven Raytracing-Beleuchtung, das visuelle Gesamtergebnis wirkt durch die fehlerfreie Licht- und Schattendarstellung aber extrem plastisch und modern.

Wer die 60-fps-Option wählt, verliert lediglich die RT-Reflektionen auf dem Wasser, bekommt aber ein absolut flüssiges und ladezeitfreies Karibik-Erlebnis. Das Upgrade lohnt sich uneingeschränkt.