Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Trailer-Leak zeigt massive Grafik-Sprünge

Kurz nach der Ankündigung des offiziellen Showcases ist ein 11-sekündiger Clip des Reveal-Trailers von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ online geleakt, der die deutlich verbesserte visuelle Qualität der Seeschlachten demonstriert.

Ubisoft wird seinem Ruf als „Leak-König“ erneut gerecht. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Termins für den 23. April kursieren auf X und Reddit bereits erste Screenshots und ein kurzer Videoausschnitt aus dem Trailer. Das Material gibt einen Vorgeschmack auf die technische Generalüberholung, auf die Fans seit der Ankündigung von Black Flag Resynced warten, auch wenn echtes Gameplay im Leak noch fehlt.

Seeschlachten in neuem Glanz

Das geleakte Material konzentriert sich auf die Kernkomponente von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ – den Seekampf. Der 11 Sekunden lange Clip zeigt eine choreografierte Abfolge, die laut Insider-Informationen Teil eines insgesamt 68 Sekunden langen Reveal-Trailers ist.

Hoher Detailgrad: Die Texturen der Schiffe und die Charaktermodelle der Crew wirken im Vergleich zum Original von 2013 massiv aufgewertet. Besonders die Partikeleffekte bei Explosionen stechen hervor.

Die Texturen der Schiffe und die Charaktermodelle der Crew wirken im Vergleich zum Original von 2013 massiv aufgewertet. Besonders die Partikeleffekte bei Explosionen stechen hervor. Inszenierung: Gezeigt wird das Sichten eines feindlichen Schiffes, die Kanoniere bei der Arbeit und Edward Kenway am Steuerrad.

Gezeigt wird das Sichten eines feindlichen Schiffes, die Kanoniere bei der Arbeit und Edward Kenway am Steuerrad. Cinematics statt Gameplay: Wichtig für die Einordnung ist, dass es sich hierbei primär um In-Engine-Cutscenes handelt. Wie sich die Steuerung und die Kamera im tatsächlichen Spiel verhalten, bleibt bis zum offiziellen Showcase unklar.

Anvil-Power bestätigt

Die geleakten Bilder bestätigen den Einsatz der modernisierten Anvil-Engine. Die Lichteffekte auf dem Wasser und die Materialbeschaffenheit der Segel untermauern die These, dass Ubisoft hier die Technik von „Assassin’s Creed Shadows“ adaptiert hat.

Ein Vergleich zum Original macht deutlich: Während 2013 vor allem mit statischen Texturen und einfachen Shadern gearbeitet wurde, nutzt das Remake offenbar volumetrischen Rauch und ein dynamisches Beleuchtungssystem, das die Intensität der Seeschlachten auf ein neues Level hebt. Der Leak untermauert zudem die Information, dass die Hardware-Anforderungen für den PC deutlich über denen der alten Remaster-Versionen liegen dürften.

Trotz des Leaks bleibt der Termin am 23. April Pflicht für alle, die wissen wollen, ob das Spiel auch spielerisch liefert. Der 11-Sekunden-Clip ist optisch beeindruckend, sagt aber nichts über die KI der Gegner oder die neuen Story-Inhalte aus. Der Leak dient eher als grafischer Appetitanreger. Wer Substanz will, muss warten, ob Ubisoft im kompletten Trailer auch die Mechaniken hinter den „neuen Charakteren“ und den Parkour-Elementen zeigt.