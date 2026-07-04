Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft baut die Karibik komplett um

Das kommende Remake des Piraten-Klassikers „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ignoriert alte Gameplay-Grenzen und lässt euch überall per Knopfdruck abtauchen. Technische Details von Ubisoft versprechen massenhaft neue Schiffswracks an den Küsten und geheime Entdeckungen abseits der alten Tauchglocken.

Freiheit unter Wasser

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ streicht die starren Einschränkungen des Originals und importiert das freie Tauch-Feature aus den neueren Ablegern. Ihr seid beim Erkunden der Meeresgründe nicht mehr an die fest vorgegebenen Tauchglocken-Areale gebunden, sondern springt an jeder beliebigen Stelle der Karibik vom Deck der Jackdaw ins Wasser.

Technical Director Jussi Markkanen bestätigte, dass das Entwicklerteam bei Ubisoft Singapore die komplette Unterwasserwelt für dieses Feature umgebaut hat. Vor allem an den Küstenlinien warten unzählige frische Schiffswracks auf Plünderer. Das klingt nach einem gewaltigen Spielplatz für Entdecker.

Die Entwickler nutzen dafür die Mechanik, die seit Origins zum Standard der Reihe gehört, und füllen die neu zugänglichen Meeresböden mit Inhalten. Neben klassischen Truhen auf versteckten Playas müsst ihr euch beim Tauchen auf hungrige Haie einstellen.

Mehr Geheimnisse, mehr Story

Markkanen teasert zudem mysteriöse „kleine Geheimnisse“ an, die dem Gameplay eine vollkommen neue Dimension verpassen sollen. Ob diese Geheimnisse tiefere Verbindungen zu Edward Kenways Story oder seiner Piratencrew aufdecken, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass sich die Zeit unter Wasser finanziell lohnen wird. Die Funde fließen direkt in den Ausbau eures Unterschlupfs, der mit neuen Gebäuden wie dem Händler für Schätze oder dem Fischerkai Profite abwirft. Das motiviert.

Das überarbeitete Kampfsystem orientiert sich spielerisch an „Assassin’s Creed Shadows“, setzt aber auf Skill statt auf reine RPG-Zahlenwerte. Zusammen mit den neuen Offizieren und erweiterten Endgame-Inhalten liefert das Remake deutlich mehr als nur einen frischen Grafik-Anstrich.

Die Neuerungen klingen fantastisch, weil sie eine der größten Design-Bremsen des Originals lösen. Die strikte Trennung zwischen Segeln und isolierten Tauchgängen ist endlich Geschichte. Wenn das Balancing zwischen Haikämpfen, Wrack-Plünderungen und dem Ausbau des Unterschlupfs stimmt, erwartet uns ein verdammt starkes Gesamtpaket. Die Skepsis bleibt minimal, die Vorfreude dominiert.

Am 9. Juli 2026 wissen wir mehr, dann erscheint das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC.