Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft bestätigt das Remake-Geheimnis

Ubisoft hat die Katze aus dem Sack gelassen und das Remake des Piraten-Epos unter dem Namen Assassin’s Creed: Black Flag Resynced offiziell angekündigt. Nach Monaten der Gerüchte liefert ein erster Blogpost endlich Gewissheit.

Die Anvil-Engine bekommt ein massives Upgrade

Ubisoft nutzt für Assassin’s Creed Black Flag Resynced nicht einfach nur schärfere Texturen. Die Rede ist von einem substanziellen Remake auf dem technischen Niveau von Assassin’s Creed Shadows. Das bedeutet im Klartext: Die betagte Technik von 2013 fliegt über Bord. Die Entwickler implementieren ein modernes Beleuchtungssystem und überarbeitete Physik-Assets für das Meer, die Umgebungen und alles drumherum.

Wer das Original kennt, weiß etwa um die Bedeutung der Wellenberechnung. Hier muss Ubisoft liefern. Das alte Wasser wirkt heute einfach nur flach. Die neue Engine-Iteration soll die Karibik in eine glaubwürdige, hochdynamische Spielwelt verwandeln.

Edward Kenway wächst, die Gegenwart stirbt

Inhaltlich geht Ubisoft ein hohes Risiko ein. Berichte deuten darauf hin, dass die Entwickler neue Story-Inhalte rund um Edward Kenway in das Gerüst einflechten. Das klingt nach echtem Mehrwert. Gleichzeitig fliegen wohl die Segmente in der modernen Gegenwart komplett aus dem Code. Ubisoft streicht diesen Teil ersatzlos, auch wenn diese erzählerische Brücke zwischen Historie und Abstergo-Plot das Markenzeichen der Serie war. Wie Ubisoft das Ende des Spiels ohne diese Metaebene auflösen will, bleibt ihr Geheimnis. Bisher schweigt sich der Publisher dazu aus.

Ursprünglich sollte der Titel offenbar noch in diesem Monat erscheinen. Ubisoft hat den Launch offenbar aber in das neue Geschäftsjahr verschoben, das bis März 2027 reicht. Interne Umstrukturierungen und Studiowechsel bremsen den Fortschritt. Ein Release Ende 2026 scheint derzeit das realistischste Szenario. Die zusätzliche Zeit könnte dem Feinschliff zugutekommen, den ein so geliebter Klassiker benötigt.

Die Karibik im neuen Glanz: Erstes Concept Art zu Black Flag Resynced

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Ubisoft hier alles auf eine Karte setzt. Assassin’s Creed Black Flag Resynced Black Flag Resynced ist kein weichgespültes Remaster, sondern ein technischer Neuanfang für Edwards Reise. Der mögliche Wegfall der Gegenwarts-Szenen schmerzt Puristen, macht den Spielfluss aber vermutlich knackiger. Wenn die Engine-Patches für die Seekämpfe halten, was die Technik-Specs versprechen, erwartet uns ein grafisches Highlight.