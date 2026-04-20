Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft bestätigt Showcase-Termin für den 23. April

Ubisoft präsentiert „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ am 23. April um 18:00 Uhr in einem dedizierten Reveal-Showcase, nachdem die Spielerzahlen des Originals die Marke von 34 Millionen geknackt haben.

Die Spekulationen um das Piraten-Remake enden am kommenden Donnerstag. Ubisoft hat offiziell bestätigt, dass der Titel in einem Livestream ausführlich vorgestellt wird. Dieser Termin markiert den Wendepunkt von der Gerüchteküche zur offiziellen Faktenlage, insbesondere im Hinblick auf die technischen Upgrades und die bereits geleakten inhaltlichen Erweiterungen.

Fokus auf den 23. April: Was uns erwartet

Nachdem verschiedene Quellen bereits Details zu neuen Charakteren und Geschichten gestreut hatten, muss der Showcase nun die visuelle und spielerische Umsetzung liefern. Die zentrale Frage für den 18-Uhr-Termin wird sein, wie Ubisoft die Balance zwischen dem geliebten Kern von 2013 und der modernen Anvil-Technik hält. Erwartet wird ein tiefer Einblick in:

Gameplay-Mechaniken: Wie wirken sich die neuen Physik-Assets auf das Segeln und den Kampf aus?

Wie wirken sich die neuen Physik-Assets auf das Segeln und den Kampf aus? Narrative Änderungen: Bestätigung der zusätzlichen Story-Inhalte und der Umgang mit den (mutmaßlich gestrichenen) Gegenwarts-Sequenzen.

Bestätigung der zusätzlichen Story-Inhalte und der Umgang mit den (mutmaßlich gestrichenen) Gegenwarts-Sequenzen. Release-Zeitraum: Eine Konkretisierung des Launch-Fensters für 2026/2027.

Die Erwähnung der 34 Millionen Spieler ist kein Marketing-Zufall, sondern zeigt den massiven Druck, unter dem dieses Projekt steht. „Assassin’s Creed Black Flag“ gilt intern als der Goldstandard für Open-World-Seeschlachten.

Das Ubisoft-Highlight 2026?

Dass Ubisoft ein dediziertes Showcase anberaumt, statt den Titel in einer allgemeinen „Ubisoft Forward“ unterzubringen, unterstreicht die strategische Bedeutung. Es ist der Versuch, die Marke Assassin’s Creed nach den Verschiebungen der letzten Jahre wieder auf Kurs zu bringen.

Im Vergleich zu früheren Remasters der Serie (wie AC III oder The Ezio Collection) positioniert Ubisoft „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ als Premium-Produkt. Die technische Basis auf dem Niveau von Assassin’s Creed Shadows bedeutet, dass wir hier keinen simplen Port, sondern eine komplette Neuentwicklung der Assets sehen werden.

Ubisoft muss nun beweisen, dass die „neuen Geschichten“ und „neuen Charaktere“ das Original sinnvoll ergänzen und nicht nur den Spielfluss strecken. Wenn die Performance-Daten und die grafische Qualität der Meeresoberfläche im Stream überzeugen, könnte „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ das technisch beeindruckendste Remake im Ubisoft-Portfolio werden.