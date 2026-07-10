Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft reagiert auf DLC-Kritik

Ubisoft rechtfertigt die optionalen DLC-Pakete für 85 EUR beim Verkaufsstart von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“, die zusammen mehr als das eigentliche Spiel kosten.

Nach erheblicher Kritik der Community an der Preisgestaltung direkt zum Launch erklärte der Publisher offiziell, dass die kostenpflichtigen Zusatzinhalte für das Spielerlebnis nicht zwingend erforderlich seien. Trotz des erfolgreichen Releases drückten negative Nutzerbewertungen den Wertungsschnitt zwischenzeitlich in den Bereich „Ausgeglichen“.

Pay-to-Win-Vorwürfe trüben Rekord-Verkaufsstart

Das Remake des Piraten-Abenteuers erzielte auf Steam mit über 300.000 Vorabverkaufen und rund 14 Millionen Dollar Umsatz den historisch stärksten Serien-Launch auf der Plattform. Gleichzeitig sorgte das Monetarisierungsmodell für heftigen Gegenwind.

Ubisoft bietet zum Launch insgesamt acht separate DLC-Pakete mit kosmetischen Inhalten, Schiffsupgrades und Charakter-Packs an. Wer die Standard-Edition für 70 EUR kauft, muss für alle Zusatzinhalte weitere 85 EUR zahlen. Käufer der Deluxe-Edition für 85 EUR erhalten lediglich zwei der Pakete und müssen für den Rest weitere 65 EUR investieren.

Spieler kritisieren vor allem, dass diese Mikrotransaktionen nicht rein optischer Natur sind. Die Pakete liefern handfeste Gameplay-Vorteile im Spielverlauf. Das ist klassisches Pay-to-Win in einem Vollpreis-Einzelspielertitel. Ein Unding. Ubisoft reagierte direkt auf eine viel beachtete Steam-Rezension und betonte, die Standard-Version liefere die vollständige Erfahrung ohne inhaltliche Einschnitte.

„Wir haben euer Feedback seit dem Start verfolgt und lesen jedes einzelne davon. Vielen Dank, dass euch „Black Flag Resynced“ so sehr am Herzen liegt. Eines möchten wir klarstellen: Die Standardausgabe bietet das volle, vollständige Spielerlebnis. Jede Mission, jede Insel, die gesamte Geschichte und die komplette Spielwelt sind enthalten – ohne Einschränkungen. Die Zusatzpakete sind rein optionale Extras für Spieler, die sie nutzen möchten, und keinesfalls eine Voraussetzung, um das Spiel zu genießen oder durchzuspielen.“

Die Ubisoft-Taktik mit den versteckten Kosten

Historisch betrachtet überrascht dieses Vorgehen nicht. Ubisoft nutzt Mikrotransaktionen und zeitsparende DLCs seit Jahren als feste Einnahmequelle in Singleplayer-Titeln wie „Assassin’s Creed Odyssey“ oder „Valhalla“. Unsauber bleibt die Kommunikation.

Der Publisher hat die Existenz dieser Kauf-Optionen im Vorfeld verschwiegen und sie erst am Tag der Veröffentlichung freigeschaltet. Diese Salamitaktik verhindert, dass Vorab-Testberichte der Fachpresse die Abkürzungen gegen Echtgeld im finalen Wertungsspiegel berücksichtigen können. PC-Spieler reagieren auf solche Mechaniken traditionell empfindlicher als Konsolen-Nutzer, was die anfängliche Abstrafung in den Steam-Reviews erklärt.

Ubisofts Behauptung ist rein technisch gesehen korrekt. Das Hauptspiel ist ohne Zusatzkosten komplett durchspielbar. Die DLCs beschleunigen lediglich den Spielfortschritt durch bessere Ausrüstung. Wer das originale Balancing von 2013 erleben will, ignoriert den Ingame-Shop komplett. Der Beigeschmack bleibt bitter, da das Spiel gezielt um diese Kaufanreize herum designt wurde. Käufer sollten vom Erwerb der Mikrotransaktionen absehen, um dieses Publishing-Verhalten nicht nachträglich zu legitimieren.