Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zündet die PS5 Pro-Grafikbombe

Ubisoft nutzt die Power der PS5 Pro für umfassende Technik-Upgrades bei „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Raytracing auf allen Kanälen, butterweiche Framerates und ein komplett überarbeitetes Karibik-Gefühl stehen am 9. Juli an.

Ubisoft geht in die Vollen. Hardware-beschleunigtes Raytracing berechnet das Licht im Remake komplett in Echtzeit. Keine statischen Tricks mehr. Licht bricht sich auf nassen Holzplanken, spiegelt sich im Meerwasser und blutet realistisch in dunkle Innenräume, wie das PlayStation Blog Special verrät.

Besitzer der Standard-PS5 müssen sich bei den Spiegelungen zwischen Balanced- und Fidelity-Modus entscheiden. PS5-Pro-Spieler nicht. Da läuft das volle Raytracing-Paket in jedem einzelnen Grafikmodus.

Schluss mit Grafik-Popping

Die Entwickler schmeißt zudem das alte Detailstufen-System komplett über Bord. Bisher ploppten Objekte beim Laufen oft unschön ins Bild. Ein bekannter Immersionskiller. „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ nutzt jetzt eine Micropolygon-Pipeline, die Objekte fließend berechnet. Die SSD der PS5 streamt die Geometriedaten dafür in Echtzeit. Der Übergang von knackigen Nahaufnahmen zu weit entfernten Silhouetten ist absolut nahtlos.

Für die PS5 Pro packt Ubisoft noch exklusive Features drauf. Edward Kenway bekommt eine physikalisch korrekte Haarsimulation spendiert, wodurch einzelne Strähnen im Wind reagieren. Im Fidelity-Modus gilt das sogar für Passanten in der Nähe. Dazu kommt Sonys KI-Upscaling PSSR. Das bügelt das Bild glatt und schließt die optische Lücke zwischen Performance- und Qualitätsmodus.

Neues Wettersystem für maximale Immersion

Das neue Wettersystem „Atmos“ berechnet zudem Luftfeuchtigkeit und Wind global. Stürme peitschen nicht nur das Wasser auf, sondern zerren an Segeln, Kleidung und eben Edwards Haaren. Dazu kommt ein physikalisch komplett neu berechneter Ozean inklusive volumetrischem Schaum. Die Karibik sah nie besser aus.

Das ist kein billiges HD-Upgrade. Ubisoft betreibt hier echten Aufwand und nutzt die PS5 Pro genau so, wie Sony es versprochen hat. Mehr Details bei stabiler Performance. Wer das Original liebt, kommt im Juli an dieser Version kaum vorbei.