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Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Update 1.0.7 schaltet Knarren-Hose frei

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das Update 1.0.7 für Assassin's Creed Black Flag Resynced bringt sichtbare Pistolen-Optionen, neue Begleiter und Fixes für PS5, Xbox und PC.

Assassins Creed Black Flag Resynced Artwork 1

Ubisoft rollt das Title Update 1.0.7 für „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ am 1. September um 16:00 Uhr deutscher Zeit aus. Der Patch wiegt auf der PlayStation 5 schlanke 1,53 GB, während Xbox Series X|S mit satten 15,26 GB richtig vollgepackt ist.

Optisches Feintuning für Edward

Die auffälligste Neuerung betrifft Edwards Ausrüstung. Nach dem Blasrohr lassen sich ab sofort auch die Pistolen im Menü komplett ausblenden. Edwards Holster bleiben auf Wunsch leer, ohne dass die Bewaffnung im Kampf fehlt.

Gleichzeitig bekommen die leuchtenden Perk-Effekte einen Schalter verpasst. Wer keine Lust auf glühende Verzauberungen an seiner Ausrüstung hat, knipst die visuellen Effekte ab sofort einfach ab. Das sorgt für deutlich mehr Immersion beim Klettern und Segeln.

Über die Karibik verteilt wartet ein neuer Vierbeiner auf seine Rettung. Nach einer Streicheleinheit schließt sich der Hund der Crew an und zieht fest im Versteck ein.

Fixes für Schiffe und KI

Bei den Beseitigungen von Fehlern geht es an nervige Mechaniken. Unfähige Schiffswracks sinken nach der Harpunen-Jagd nicht mehr grundlos weg. Auch die verbuggte KI beim Entern wurde überarbeitet. Feinde ignorierten Edward nach dem Sprung aufs Deck bisher regelmäßig.

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Gleichzeitig verschwinden diverse Abstürze aus dem Spiel. Kenways Flottenmenü friert die Konsole nicht mehr ein. Auf der PS5 gehört der seltene Crash beim Betreten von Kartenrändern der Vergangenheit an. Eine Zeitschleife wurde ebenfalls gelöscht. Edward hing beim Aufbrechen von Fort-Türen manchmal in einer endlosen Animation fest. Dieser Loop ist weg.

Das Ausblenden der Knarren ist eine Kleinigkeit, die der Immersion spürbar hilft. Dass Xbox-Nutzer dafür aber über 15 Gigabyte ziehen müssen, grenzt an eine echte Geduldsprobe für schwache Leitungen.

Freut ihr euch über das Ausblenden der Pistolen für einen cleanen Look, oder ist euch das bei einem Action-Spiel wie „Assassin’s Creed Black Flag“ völlig egal?

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SOURCES:Ubisoft
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