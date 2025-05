Assassin’s Creed Hexe – Erste Details und ein düsterer Neuanfang mit weiblicher Racheengel?

Ubisoft bleibt geheimnisvoll, doch erste Nebelschwaden lichten sich: „Assassin’s Creed Codename Hexe“, das nächste Kapitel nach „Assassin’s Creed Shadows“, könnte die Reihe in eine unerwartet düstere Richtung lenken. Laut einem neuen Leak steht mit „Elsa“ erstmals eine rein weibliche Heldin im Mittelpunkt, die sich auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Mutter befindet – hingerichtet inmitten brutaler Hexenverfolgungen.

Die Quelle des Gerüchts ist der X-User Bunny, ein offenbar in der Szene bekannter Ubisoft-Leaker, der schon in der Vergangenheit mit treffsicheren Vorabinfos glänzte. Ihm zufolge beginnt das Spiel mit einem Trauma: Elsas Mutter fällt den „Hexenprozessen“ zum Opfer – ein Begriff, der Historiker sofort an die grausamen Ereignisse in Salem oder Europa während der frühen Neuzeit denken lässt. Der Schauplatz bleibt zwar unbestätigt, doch die vage Formulierung lässt viel Raum für Spekulationen – möglicherweise ein Hinweis auf ein historisch tief verankertes Szenario mit übernatürlichem Flair.

Der düsterste Teil der Reihe?

„Eine ganz andere Art von Assassin’s Creed-Erlebnis“ – so kündigte Ubisoft „Assassin’s Creed Hexe“ bereits 2022 vage an. Die Leaks zeichnen nun ein Bild, das diesem Versprechen durchaus gerecht werden könnte. Weg von opulenten Weltkarten, hin zu psychologischer Dichte, düsteren Schauplätzen und persönlicher Tragödie – Elsa scheint weniger Assassine, mehr vergeltender Schatten in einer Welt voller Aberglaube und Inquisition zu sein.

Sollte sich das Gerücht um Elsa bestätigen, würde „Assassin’s Creed Hexe“ Neuland betreten: Eine Einzelspielerin im Mittelpunkt, ganz ohne männliches Pendant an ihrer Seite – das gab es in einem Haupttitel der Reihe bislang nicht. Zwar boten frühere Spiele bereits weibliche Optionen, jedoch stets im Wechselspiel mit einem männlichen Gegenpart. Ubisoft könnte hier erstmals eine narrative Perspektive wählen, die ganz bewusst weiblich geprägt ist – passend zu einem historischen Kontext, in dem Frauen nicht selten Opfer, aber selten Heldinnen waren. Ein mutiger, längst überfälliger Schritt? Möglich. Und in der düsteren Kulisse der Hexenverfolgung vielleicht genau der richtige.

Was wir (noch) nicht wissen

Natürlich bleibt Skepsis angebracht. Ubisoft schweigt, wie es bei frühen Leaks üblich ist, und verweigert jeglichen Kommentar. Auch der vermeintliche Fokus auf Rache und Hexenverfolgung basiert allein auf inoffiziellen Aussagen. Selbst wenn an dem Leak etwas dran ist, könnten sich Details während der Entwicklung noch erheblich ändern. Die Vergangenheit hat gezeigt: Bei Ubisoft ist nichts in Stein gemeißelt, bis die Assassinenklinge tatsächlich zuschlägt. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Spiel erst auf der PS6 erscheinen wird – genug Zeit also, um weitere Opfer für den Assassinenaltar zu sammeln.

Sollte „Assassin’s Creed Hexe“ das halten, was die Gerüchte versprechen, erwartet uns ein radikaler Bruch mit der Serie – atmosphärisch dichter, historisch finsterer und erzählerisch mutiger denn je. Und vielleicht ist genau das der Neuanfang, den die Reihe braucht.