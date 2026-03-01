Assassin’s Creed Hexe: Ezio-Rückkehr und Release-Verzögerung?

Insider-Berichte deuten auf eine massive Kurskorrektur bei Assassin’s Creed Hexe hin, das nun erst Ende 2027 erscheinen soll. Das Projekt bricht mit dem klassischen Assassinen-Fokus und rückt die Hexenverfolgungen im Deutschland des 16. Jahrhunderts ins Zentrum, plant aber offenbar eine Brücke zur Seriengeschichte durch eine Rückkehr von Ezio Auditore.

Mentoren-Rolle für Ezio Auditore trotz Zeitstrahl-Herausforderung

Tom Henderson von Insider Gaming konkretisiert in einem Podcast die Pläne für die Protagonistin Ella, die im Heiligen Römischen Reich aufgrund übernatürlicher Fähigkeiten gejagt wird. Ubisoft plante ursprünglich, Ezio Auditore in der Mitte des Spiels als Mentor einzuführen, um Ella in die Bruderschaft einzuweihen und den Titel näher an die traditionellen Spielmechaniken zu rücken. Diese Entscheidung birgt jedoch historische Fallstricke.

Während Ezio 1524 verstarb, erreichten die großen Hexenverfolgungen im Heiligen Römischen Reich erst ab den 1560er Jahren ihren Höhepunkt. Ubisoft muss hier entscheiden, ob sie die historische Sorgfalt zugunsten des Fan-Service dehnen oder Ezio lediglich in Rückblenden oder als sehr alten Mann am Ende seines Lebens zeigen.

Die Abwesenheit von Creative Director Clint Hocking, der das Projekt kürzlich verließ, lässt zudem offen, ob dieser narrative Kniff in der finalen Fassung bestehen bleibt. Ein Script lässt sich allerdings nicht beliebig ändern, insbesondere nicht in einem Franchise wie Assassin’s Creed, dessen Lore seit fast zwei Jahrzehnten weitergeführt wird.

Release-Verschiebung verschafft technischem Grundgerüst mehr Zeit

Der unbestätigte neue Veröffentlichungstermin im Weihnachtsgeschäft 2027 platziert Assassin’s Creed Hexe deutlich hinter anderen Franchise-Projekten wie dem Assassin’s Creed Black Flag-Remake oder dem Multiplayer-Ableger Invictus. Diese Verzögerung gibt dem Studio die notwendige Zeit, die Engine auf die düstere Atmosphäre und die angeblich lineareren Horror-Elemente anzupassen. Ubisoft steht unter Druck, nach den Verschiebungen von Assassin’s Creed Shadows eine stabilere Pipeline zu etablieren, was die großzügige Zeitplanung für Hexe erklärt.

Projekt Status Erwarteter Release Fokus Assassin’s Creed Shadows Erschienen 20. März 2025 Open-World RPG (Feudales Japan) Assassin’s Creed Invictus In Entwicklung Ende 2025 / Anfang 2026 Standalone-Multiplayer (Arcade-Fokus) Assassin’s CreedBlack Flag Remake Verzögert Geschäftsjahr 2027 (ab April 2026) Remake von AC IV (Codename Obsidian) Assassin’s Creed Jade Ungewiss 2026 oder eingestellt Mobile-Ableger (Antikes China) Assassin’s Creed Hexe In Entwicklung Ende 2027 Lineareres Horror-Action-Adventure

Der Nutzen der Ezio-Einbindung liegt klar in der emotionalen Bindung und der Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, was den radikalen Wechsel zum Hexen-Szenario abfedern könnte. Sollte Ubisoft die Verzögerung nutzen, um die spielerische Identität zwischen übernatürlichem Survival und klassischem Attentäter-Gameplay sauber zu trennen, könnte Assassin’s Creed Hexe die erneute Abwechslung im Franchise liefern.