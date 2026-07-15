Assassin’s Creed Hexe: Leak beschreibt Parkour, Angst-System & Release-Infos

Ubisoft bereitet nach dem Erfolg von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ offenbar den nächsten großen Reveal vor. Das extrem düstere „Assassin’s Creed Hexe“ soll laut glaubwürdigen Insidern schon sehr bald offiziell vorgestellt werden.

Parkour-Mix und kein Zauberstab mehr

Der bekannte Dataminer RogueTx ist sich absolut sicher, dass der offizielle Vorhang für „Assassin’s Creed Hexe“ in den kommenden Wochen fällt, möglicherweise bei den anstehenden Game Shows im August. Ein erster handfester Teaser versteckte sich bereits in einem Riss-Areal von „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“. Spieler entdeckten dort eine detaillierte Nachbildung der Nürnberger St. Lorenz Kirche, was das historische mitteleuropäische Setting untermauert.

Besonders spannend für alteingesessene Fans: Das Parkour-System soll eine direkte Mischung aus der klassischen, präzisen Dynamik der alten Teile und den moderneren Moves aus „Assassin’s Creed Shadows“ werden. Keine klobigen Rollenspielbewegungen mehr, sondern flüssiges, schnelles Klettern.

Zudem räumt der Leak mit Magie-Gerüchten auf. Magische Elemente wurden komplett gestrichen. „Assassin’s Creed Hexe“ setzt demnach auf eine extrem düstere, fast schon horrorartige Atmosphäre. Dazu passt auch die Rückkehr des „Angst-Systems“ aus dem Jack the Ripper-DLC von „Assassin’s Creed Syndicate“. Gegner geraten bei geschicktem Vorgehen in Panik, schießen daneben oder fliehen schreiend.

Detail Leak-Spezifikationen Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Kopierschutz Denuvo Anti-Cheat (PC) Altersfreigabe PEGI 18 Release (geplant) Juni 2027 (möglicher Platzhalter) Preise $69,99 (Standard) / $89,99 (Deluxe) / $119,99 (Collector’s)

Fokus auf echtes Stealth

Vergesst die riesigen, leeren Welten der Vorgänger. „Assassin’s Creed Hexe“ wird laut den Insider-Infos deutlich linearer aufgebaut sein. Die Karte teilt sich in drei große Zonen auf: dichte, bedrohliche Wälder, ländliche Dörfer und eng bebaute Städte.

Das Gameplay zwingt uns zurück in den Schatten. Die Einwohner reagieren misstrauisch auf Fremde wie unsere Protagonistin Anika. Wer sich auffällig verhält, fliegt sofort auf. Auch der Sound wurde komplett überarbeitet. Mauern dämpfen Geräusche realistisch ab. Wir hören also nicht mehr meterweit im Voraus, wer hinter der nächsten Ecke wartet. Das erfordert absolute Vorsicht. Schläfrig durchrennen ist nicht.

Ubisoft hat mit dem „Assassin’s Creed Black Flag-Remake“ bewiesen, dass sie die Fan-Wünsche verstanden haben. „Assassin’s Creed Hexe“ könnte diesen Schwung perfekt nutzen. Ein linearer Fokus, richtiges Stealth, dichte Atmosphäre und ein anspruchsvolles Bewegungssystem sind genau das, was die Reihe nach den gigantischen RPG-Monstern braucht.

Wenn die Entwickler das düstere Hexen-Setting ohne Fantasy-Kitsch durchziehen, steht uns ein echtes Highlight bevor. Ich bleibe optimistisch, aber wachsam.