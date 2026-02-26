Assassin’s Creed Hexe soll intern massiv überzeugen – Projekt mit hoher Priorität

Das Assassin’s Creed-Universum ist in Bewegung. Nach dem Abschied von Creative Director Clint Hocking übernimmt Jean Guesdon die Leitung – und laut Insider-Informationen gilt Assassin’s Creed Hexe trotzdem als eines der Projekte mit dem größten internen Rückhalt. Ein Insider behauptet, es sei das Projekt, an dem „alle arbeiten wollen“, weil es sich hervorragend entwickle.

Trotz jüngster personeller Umbrüche soll das Spiel intern ordentlich Fahrt aufgenommen haben. Aber solche Aussagen kommen selten ohne Kontext. Und genau der fehlt noch.

Führung gewechselt – Vertrauen bleibt offenbar stabil

Clint Hocking verließ Ubisoft, nachdem er jahrelang an Titeln wie Far Cry 2, Watch Dogs: Legion und zuletzt an Assassin’s Creed Hexe gearbeitet hatte. Ein kreativer Wechsel an der Spitze kann ein Projekt erschüttern, muss es aber nicht.

Jean Guesdon, bekannt als Creative Director von Assassin’s Creed IV: Black Flag, übernimmt nun die Rolle. Seine Erfahrung mit der Marke bringt Gewicht mit, weil er weiß, wie sich große Open-World-Strukturen technisch tragen lassen. Dass das Team ihn akzeptiert, wirkt laut Insider-Berichten wie ein stabilisierender Faktor.

Der Wechsel wird aber nicht als Notlösung verkauft, sondern als Übergabe innerhalb eines Projekts, das ohnehin bereits in einer starken Phase steckt. Wenn das stimmt, dann spricht das für eine solide Produktionsbasis und klare Vision, auch ohne Hocking.

Warum Assassin’s Creed Hexe intern als „Zielprojekt“ gilt

Tom Henderson berichtet, dass das Spiel bei Ubisoft als Projekt gilt, an dem viele Entwickler arbeiten wollen. Nicht, weil es bequem wäre, sondern weil es als technisch und kreativ vielversprechend wahrgenommen wird.

Solche Aussagen klingen schnell nach PR, aber man muss sie nüchtern betrachten. In einem Unternehmen, das sich nach Umstrukturierungen neu sortiert, suchen Teams nach stabilen Ankerpunkten. Ein Projekt mit klarem Fokus und realistischem Release-Fenster wirkt attraktiver als ein Titel, der ständig verschoben wird oder dessen Richtung unklar ist.

Das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder überzeugt das Konzept wirklich massiv – oder es wird intern als sicherer Hafen gesehen, weil es Ressourcen bekommt und Priorität genießt. Beide Varianten zeigen, dass das Projekt strategisch oben auf der Liste steht. Und genau hier wird es interessant für uns Spieler. Denn wenn ein Titel intern hohe Priorität bekommt, steigen die Erwartungen automatisch.

Was bisher bekannt ist

Offizielle Details zu Assassin’s Creed Hexe sind nach wie vor dünn. Angekündigt wurde es 2022, seitdem kamen vor allem Gerüchte. 2024 hieß es bereits, das Projekt sei in Richtung 2026 verschoben worden. Nach dem sogenannten „Major Reset“ bei Ubisoft ist unklar, ob dieser Zeitplan noch hält.

Technisch dürfte es wie gewohnt auf der aktuellen Anvil-Engine aufbauen. Ob Assassin’s Creed: Hexe stärker auf klassische Assassin’s-Creed-Mechaniken setzt oder neue Gameplay-Systeme ausprobiert, bleibt offen. Heißt das, man darf sich freuen? Vorsicht ja, Hoffnung ebenfalls, aber ohne Hype-Explosion.