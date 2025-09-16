Assassin’s Creed IV Black Flag Remake – Chaos wie bei Skull and Bones vorprogrammiert?

Assassin’s Creed IV: Black Flag gilt bis heute für viele als das beste Kapitel der Reihe. Piraten, offene See, Kanonenduelle – 2013 war Ubisoft damit auf dem Höhepunkt seiner Kreativität. Jetzt also das Remake. Klingt erst mal nach einem sicheren Hit, schließlich schreit kaum ein AC-Teil so laut nach einem technisch frischen Anstrich. Doch was Ubisoft da gerade zusammenbraut, ist weniger ein Prestigeprojekt à la Resident Evil 2, sondern eher ein clever kalkuliertes Update mit RPG-Soße.

Release-Chaos vorprogrammiert

Laut internen Quellen, die JeuxVideo recherchiert hat, ist das Remake aktuell für Frühjahr 2026 vorgesehen, vielleicht März. Niemand glaubt aber, der Ubisoft kennt, dass dieser Termin in Stein gemeißelt ist. Hinter den Kulissen heißt es schon jetzt: „Viel Arbeit, wenig Vertrauen“. Realistisch könnte das Ganze auch auf Ende 2026 rutschen, als Jahres-Blockbuster, während andere Projekte wie Assassin’s Creed Hexe nach hinten geschoben werden. Ubisoft spielt also Release-Tetris, mal wieder.

Führen darf das Projekt Ubisoft Singapur, die Experten für Schiffskämpfe aus dem Original. Unterstützt werden sie von Bordeaux und Belgrad. Damit nicht alles von Grund auf neu entstehen muss, hat man sich auch fleißig im Asset-Lager von Skull and Bones bedient. Man hört förmlich die Excel-Tabellen aus der Finanzabteilung: „Wiederverwertung spart Millionen.“ Ob Spieler das merken? Wahrscheinlich nicht. Aber der Beigeschmack bleibt.

Mehr Story, weniger Gegenwart

Eine Überraschung: Ubisoft streicht die Gegenwartssequenzen komplett. Keine sterilen Büroräume mehr, keine Pseudo-Meta-Story über Abstergo. Stattdessen gibt’s vier Stunden neue Inhalte in der Vergangenheit, angeblich mit mehr Fokus auf Edward Kenway und seine Crew. Klingt nach Fan-Service, wirkt aber auch wie eine pragmatische Entscheidung: weniger komplizierte Erklärungen, mehr Freibeuter-Romantik.

Wo Ubisoft „Remake“ draufschreibt, ist heute zwangsläufig auch RPG drin. Loot, Stats, Inventar, Waffenskalierung – alles da. Das Kampfsystem soll näher an den Rollenspiel-Ablegern wie Origins oder Odyssey liegen. Heißt im Klartext: weniger choreografierte Konter-Orgien, mehr Zahlenjonglage. Das kann man mögen – oder hassen. Aber Assassin’s Creed Black Flag war eben auch stark, weil es sich nicht wie Excel auf hoher See angefühlt hat.

Ein modernes Remake, aber kein Meisterwerk?

Technisch wird das Ganze zeitgemäß, mit neuer Engine (Pipeline, bekannt aus AC Shadows), keine Ladezeiten zwischen Schiff und Land, überarbeitete Inseln mit mehr Aktivitäten. Das klingt solide, aber eben nicht nach „Wow“. Ubisoft zielt klar auf „Remake light“ – ein Projekt, das Spieler bei Laune hält, aber sicher nicht das Niveau eines Resident Evil 4 Remakes erreicht.

Am Ende bleibt die Frage: Ist das genug? Assassin’s Creed Black Flag verdient eigentlich eine Neuauflage, die zeigt, was Ubisoft noch draufhat. Doch aktuell wirkt alles nach Kompromiss. Man kann fast die Pitch-Meetings hören: „Lasst uns ein bisschen Nostalgie verkaufen, bevor GTA 6 das komplette Jahr frisst.“