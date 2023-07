Assassin’s Creed Mirage – Basim-Spotlight bestätigt ursprünglichen Ansatz

„Die Stoy von Mirage folgt Basims Entwicklung vom Lehrling zum Mentor, eine Reise, die sich in den Systemen des Spiels widerspiegelt“, so Boudon. „In Mirage gibt es keinen XP-basierten Fortschritt, stattdessen ist der Fortschritt linear und von der Story gesteuert. Wenn man der Story folgt und Missionen abschließt, steigt der eigene Rang innerhalb der Bruderschaft und man erhältt neue Möglichkeiten für Missionen, Outfits und Tools.“

Es ist kein Geheimnis, dass Assassin’s Creed Mirage sich mehr an den früheren Actionspielen der Serie orientiert und weniger an den RPGs der jüngsten Zeit. Das wird im jüngsten Spotlight-Video noch einmal deutlich.

