Assassin’s Creed Mirage – Discovery Tour bringt mittelalterliches Bagdad aufs Smartphone

Ubisoft veröffentlicht die kostenlose Discovery Tour App zu Assassin’s Creed Mirage – entdecke Bagdad im 9. Jahrhundert interaktiv auf Smartphone und PC.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Assassins Creed Mirage Discovery Tour

Ubisoft erweitert das Universum von Assassin’s Creed Mirage, diesmal nicht mit einem neuen DLC, sondern mit einer eigenständigen Discovery Tour App. Mit Medieval Baghdad lassen sich die Straßen und Plätze der abbasidischen Hauptstadt im 9. Jahrhundert erstmals kostenlos auf dem Smartphone oder im Browser erleben.

Eine virtuelle Zeitreise in zwei Modi

Die App setzt auf die detailreiche Nachbildung von Bagdad, wie sie Spieler bereits aus Assassin’s Creed Mirage kennen. Dabei stehen zwei Zugänge zur Wahl:

  • Kodex öffnen: Hier warten kuratierte Einträge zu Kunst, Kultur und Alltag im Abbasiden-Kalifat. Mit Augmented-Reality-Features lassen sich Objekte direkt im Raum betrachten, inklusive zusätzlicher Hintergrundinfos.
  • Bagdad erkunden: Wer es spielerischer mag, sammelt Einträge über kleine Minispiele und 360°-Touren. Die narrative Reise dauert rund zwei Stunden und macht Geschichte greifbarer, als es ein Schulbuch je könnte.

Gerade die Verbindung aus fundierter Recherche und interaktiver Präsentation hebt das Projekt von einer reinen Spiele-Beigabe ab.

Virtuelle Zeitreise: Die Discovery Tour App zeigt Bagdad zur Blütezeit des Abbasiden-Reichs.
Kooperation mit Museen und Forschung

Entwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit Sugar Creative aus Großbritannien, unterstützt von Creative Wales. Die Integration echter Artefakte stellen dabei ein besonderes Highlight dar. So lässt sich etwa die Rubin-Lüsterschale aus dem Institut du Monde Arabe in Paris per hochauflösendem 3D-Scan in AR betrachten. Das macht die App nicht nur für Gaming-Fans spannend, sondern auch für alle, die sich für Geschichte oder Kunst begeistern.

Ubisoft hat mit den Discovery Touren in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Games mehr sein können als Unterhaltung. Medieval Baghdad setzt diese Linie fort, und öffnet die Tore einer längst untergegangenen Metropole für ein breites Publikum. Für Spieler von Assassin’s Creed Mirage ist die App eine willkommene Ergänzung: Wer beim Schleichen und Meucheln nur einen Hauch der historischen Tiefe mitbekommen hat, kann hier noch einmal in Ruhe eintauchen. Im App-Format dürfte man zudem deutlich mehr Spieler erreichen.

Die spannende Frage bleibt: Entwickelt Ubisoft die Discovery Tour künftig parallel zu jedem großen Assassin’s Creed? Oder bleibt es eine punktuelle Ergänzung, wenn die Spielwelt dafür prädestiniert ist? Später in diesem Jahr erscheint außerdem ein neuer Story-DLC für das Spiel.

