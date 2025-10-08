Latest

Assassin’s Creed Mirage: Kostenloses DLC „Valley of Memory“ bringt alte Parkour-Stärken zurück

Ubisoft spendiert Assassin’s Creed Mirage am 18. November das kostenlose DLC „Valley of Memory“ – mit sechs Stunden neuer Story, manuellem Springen und frischen Herausforderungen.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Assassins Creed Mirage Valley Of Memory

Assassin’s Creed Mirage bekommt am 18. November 2025 ein kostenloses Update, das Fans der klassischen Teile freuen dürfte. Mit dem DLC „Valley of Memory“ erweitert Ubisoft das Spiel um rund sechs Stunden neue Story und Quests, die im historischen AlUla des 9. Jahrhunderts spielen.

Der eigentliche Clou steckt aber im Gameplay: Manuelle Sprünge kehren zurück, ein Feature, das viele Spieler seit Jahren vermisst haben. Statt automatischer Parkour-Sequenzen kann Basim nun wieder gezielt abspringen, was das Freerunning deutlich präziser und natürlicher wirken lässt.

Parkour, wie es sein sollte

Laut Ubisoft wurde das Steuerungssystem überarbeitet, um die neuen Bewegungsoptionen besser einzubinden. Seitliche und rückwärtige Sprünge sind jetzt anpassbar – Basim kann sie ausführen, unabhängig davon, ob eine sichere Landefläche in Reichweite ist. Damit werden Parkour-Passagen endlich wieder zu dem, was sie früher waren: ein Spiel mit Risiko und Timing, nicht bloß ein automatisiertes Klettern.

Dazu kommen replaybare Missionen und Herausforderungen, die sich über sogenannte Animus Sequences aktivieren lassen. Die Bedingungen variieren: Mal darf keine Eagle Vision genutzt werden, mal muss man unentdeckt bleiben oder den Auftrag in einer bestimmten Zeit abschließen. Das klingt nach genau der Art Wiederspielwert, die Mirage bislang gefehlt hat.

Neue Skills, neue Härtegrade

Auch im Skillsystem gibt es frische Optionen. Der neue Engineer-2-Skill erlaubt es, alle Level-1-Modifikationen gleichzeitig zu aktivieren. Zusätzlich bekommen sämtliche Tools ein drittes Upgrade-Level. Wer es härter oder leichter mag, freut sich über zwei neue Schwierigkeitsgrade, die laut Entwicklern stärker auf individuelle Spielstile eingehen sollen.

More Read

Assassins Creed Mirage Valley Of Memory
Assassin’s Creed Mirage: „Valley of Memory“ DLC mit Trailer & Release im November
Assassins Creed Mirage Valley Of Memory
Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft kündigt kostenlosen „Valley of Memory“-DLC an
Playstation Plus Logo
PlayStation Plus im Oktober – Ubisoft überrascht mit Gratis-Spiel

Zudem wurden die Performance und Ladezeiten optimiert, während die neue Engine-Version visuell mehr aus den Umgebungen von Bagdad und AlUla herausholt, etwa durch verbesserte Beleuchtung, Texturen und Animationen.

Der kostenlose DLC wirkt nicht wie bloßer Content-Nachschub, sondern wie eine gezielte Gameplay-Korrektur. Assassin’s Creed Mirage war immer als Rückkehr zu den Wurzeln gedacht, mit „Valley of Memory“ wird dieses Versprechen endlich eingelöst. Wenn das neue Parkour-System hält, was es verspricht, könnte Mirage im Spätherbst doch noch zum Fanliebling werden.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x