Assassin’s Creed Mirage: Kostenloses DLC „Valley of Memory“ bringt alte Parkour-Stärken zurück

Assassin’s Creed Mirage bekommt am 18. November 2025 ein kostenloses Update, das Fans der klassischen Teile freuen dürfte. Mit dem DLC „Valley of Memory“ erweitert Ubisoft das Spiel um rund sechs Stunden neue Story und Quests, die im historischen AlUla des 9. Jahrhunderts spielen.

Der eigentliche Clou steckt aber im Gameplay: Manuelle Sprünge kehren zurück, ein Feature, das viele Spieler seit Jahren vermisst haben. Statt automatischer Parkour-Sequenzen kann Basim nun wieder gezielt abspringen, was das Freerunning deutlich präziser und natürlicher wirken lässt.

Parkour, wie es sein sollte

Laut Ubisoft wurde das Steuerungssystem überarbeitet, um die neuen Bewegungsoptionen besser einzubinden. Seitliche und rückwärtige Sprünge sind jetzt anpassbar – Basim kann sie ausführen, unabhängig davon, ob eine sichere Landefläche in Reichweite ist. Damit werden Parkour-Passagen endlich wieder zu dem, was sie früher waren: ein Spiel mit Risiko und Timing, nicht bloß ein automatisiertes Klettern.

Dazu kommen replaybare Missionen und Herausforderungen, die sich über sogenannte Animus Sequences aktivieren lassen. Die Bedingungen variieren: Mal darf keine Eagle Vision genutzt werden, mal muss man unentdeckt bleiben oder den Auftrag in einer bestimmten Zeit abschließen. Das klingt nach genau der Art Wiederspielwert, die Mirage bislang gefehlt hat.

Neue Skills, neue Härtegrade

Auch im Skillsystem gibt es frische Optionen. Der neue Engineer-2-Skill erlaubt es, alle Level-1-Modifikationen gleichzeitig zu aktivieren. Zusätzlich bekommen sämtliche Tools ein drittes Upgrade-Level. Wer es härter oder leichter mag, freut sich über zwei neue Schwierigkeitsgrade, die laut Entwicklern stärker auf individuelle Spielstile eingehen sollen.

Zudem wurden die Performance und Ladezeiten optimiert, während die neue Engine-Version visuell mehr aus den Umgebungen von Bagdad und AlUla herausholt, etwa durch verbesserte Beleuchtung, Texturen und Animationen.

Der kostenlose DLC wirkt nicht wie bloßer Content-Nachschub, sondern wie eine gezielte Gameplay-Korrektur. Assassin’s Creed Mirage war immer als Rückkehr zu den Wurzeln gedacht, mit „Valley of Memory“ wird dieses Versprechen endlich eingelöst. Wenn das neue Parkour-System hält, was es verspricht, könnte Mirage im Spätherbst doch noch zum Fanliebling werden.