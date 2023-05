Assassin’s Creed Mirage – Release im August wird wahrscheinlicher

Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an 15 Jahre Assassin’s Creed und insbesondere an den ersten Assassin’s Creed-Ableger. Damit kann man sich auf ein narratives Action-Adventure mit einer fesselnden Coming-of-Age-Geschichte, charismatischen Protagonisten, einer majestätischen offenen Stadt und einem modernisierten Legacy-Gameplay mit Schwerpunkt auf Parkour, Schleichen und Attentat im Mittelpunkt freuen.

„Während wir ursprünglich beabsichtigten, eine offizielle E3-Präsenz zu haben, haben wir uns später entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und werden am 12. Juni in Los Angeles ein Ubisoft Forward Live-Event abhalten. Wir freuen uns darauf, bald weitere Details mit unseren Spielern zu teilen.“

Zuletzt gab es noch Meldungen, wonach Assassin’s Creed Mirage gar nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, sondern erst 2024. Das kann bislang aber auch nicht bestätigt werden. Der Publisher selbst sagte zuletzt lediglich, dass man weitere Details zu kommenden Projekten auf dem Ubisoft Forward Event am 12. Juni enthüllen wird.

Auch dort wird der August als neuer Release-Monat genannt, auch wenn dies noch nicht endgültig von Ubisoft bestätigt wurde. Weitere Titel, die auf dem Screen abgebildet werden, sind Street Fighter 6, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Pikmin 4, Hogwarts Legacy (Nintendo Switch), Madden NFL 24, Armored Core VI: Fires of Rubicon und Skull and Bones.

Diesen Termin hatte man zuletzt im Dezember und kurz nach der Verschiebung des Spiels in den Raum geworfen. Inzwischen taucht dieser zusätzlich in der internen Datenbank bei GameStop auf, die ein Mitarbeiter via Reddit geteilt hat.

